हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: डिजिटल अरेस्ट के जरिए 96 लाख की ठगी, प्राइवेट बैंक के 2 अधिकारियों समेत पांच गिरफ्तार

दिल्ली: डिजिटल अरेस्ट के जरिए 96 लाख की ठगी, प्राइवेट बैंक के 2 अधिकारियों समेत पांच गिरफ्तार

Delhi news: आरोप है कि इन बैंक अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों पर बैंक खाते खोलकर साइबर ठगी की रकम को इधर-उधर करने में मदद की. यह मामला एक 80 साल के बुजुर्ग की शिकायत पर सामने आया.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 09 Jan 2026 09:45 PM (IST)
दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट ने एक बड़े डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठगी के गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें प्राइवेट बैंक के दो अधिकारी भी शामिल हैं. आरोप है कि इन बैंक अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों पर बैंक खाते खोलकर साइबर ठगी की रकम को इधर-उधर करने में मदद की.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह मामला एक 80 साल के बुजुर्ग की शिकायत पर सामने आया. पीड़ित को ठगों ने व्हाट्सऐप कॉल के जरिए खुद को TRAI, दिल्ली पुलिस और CBI का अधिकारी बताकर संपर्क किया. ठगों ने दावा किया कि पीड़ित का मोबाइल नंबर और आधार कार्ड गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़ा है और वह जांच के दायरे में है. इसके बाद उसे 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर डराया गया. इसमें 96 लाख रुपये की ठगी की गई है.

वीडियो कॉल पर आरोपियों ने किया डिजिटल अरेस्ट 

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पीड़ित और उसकी पत्नी को 24 घंटे वीडियो कॉल पर निगरानी में रखा और किसी से बात न करने की हिदायत दी. इतना ही नहीं एक नकली CBI ऑफिस बनाया गया और एक व्यक्ति को वकील बनाकर पेश किया गया ताकि दबाव बनाया जा सके.

डर के माहौल में बुजुर्ग से 96 लाख रुपये ठग लिए गए. इसके लिए उनसे एफडी तुड़वाई गई, जीवनभर की बचत ट्रांसफर करवाई गई और यहां तक कि गोल्ड लोन भी लेने को मजबूर किया गया.

आरोपियों ने पूछताछ में किया अहम खुलासा

दिल्ली पुलिस की जांच के दौरान पुलिस ने हरियाणा और ओडिशा से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. इसके बाद खुलासा हुआ कि प्राइवेट बैंक की तिलक नगर शाखा के दो अधिकारी नीलेश कुमार और चंदन कुमार ने फर्जी कागजों पर करेंट अकाउंट खोलकर ठगी की रकम को इधर-उधर करने में अहम भूमिका निभाई. दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह गिरोह अंतरराज्यीय और संगठित है. मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपियों व पैसों के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है.

Published at : 09 Jan 2026 09:44 PM (IST)
DELHI NEWS DELHI POLICE
टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
'सख्ती से निपटो', बांग्लादेश में एक महीने में 5 हिंदुओं की हत्या, भारत की मोहम्मद यूनुस को खरी-खरी
'सख्ती से निपटो', बांग्लादेश में एक महीने में 5 हिंदुओं की हत्या, भारत की मोहम्मद यूनुस को खरी-खरी
साउथ सिनेमा
नताली बर्न नहीं, टॉक्सिक के टीजर में यश संग ये हॉलीवुड हसीना हुईं इंटीमेट, खुद डायरेक्टर ने किया कंफर्म
नताली बर्न नहीं, 'टॉक्सिक' के टीजर में यश संग ये हॉलीवुड हसीना हुईं इंटीमेट
