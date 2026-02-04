दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगों के गैंग का किया पर्दाफाश, डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर करते थे ठगी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) के नाम पर लोगों को डराकर करोड़ों रुपये ठग रहा था. इस कार्रवाई में पुलिस ने तीन राज्यों से आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये गिरोह कंबोडिया और नेपाल से संचालित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के लिए काम कर रहा था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 24 दिसंबर 2025 को 77 साल की एक बुजुर्ग महिला को फोन आया. कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और कहा कि महिला के नाम पर ली गई सिम का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुआ है. इसके बाद महिला को व्हाट्सऐप वीडियो कॉल पर जोड़ा गया, जहां नकली CBI और पुलिस अधिकारी बने ठगों ने फर्जी गिरफ्तारी वारंट दिखाकर डराया.

आरोपियों ने पीड़ित को दी डिजिटल अरेस्ट की धमकी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक ठगों ने महिला और उनके पति को लगातार वीडियो कॉल पर रखकर कहा कि वे किसी से संपर्क न करें. इतना ही नहीं, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई. आरोपियों ने नकली कोर्ट की कार्रवाई दिखाई और RBI के आदेश का हवाला देकर कहा कि जांच के लिए सारी रकम एक खास खाते में ट्रांसफर करनी होगी, जो बाद में वापस मिल जाएगी.

डर और दबाव में आकर पीड़ित दंपती ने एफडी और शेयर निवेश सहित कुल 14 करोड़ 84 लाख रुपये आठ अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए. पीड़ितों को घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं दी गई.

पुलिस ने शुरू की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने 10 जनवरी 2026 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की. जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने बैंक खातों और डिजिटल सुरागों की गहन जांच की. इसके बाद गुजरात, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में एक साथ छापेमारी कर आठ आरोपियों को पकड़ा गया.

इनमें NGO चलाने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, ट्यूटर और पुजारी तक शामिल हैं, जो म्यूल अकाउंट के जरिए ठगी की रकम आगे बढ़ाते थे. पुलिस ने सात मोबाइल फोन और चेकबुक बरामद की हैं. दिल्ली पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और पूरे पैसों के नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है.