दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली पुलिस में भर्ती से जुड़े नियमों में अहम बदलाव को मंज़ूरी दे दी है. दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम, 1980 के नियम-9 में संशोधन करते हुए पूर्व अग्निवीरों को पुरुष कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पद पर भर्ती के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं.

संशोधन के तहत दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के पदों पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से छूट और ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की राहत भी प्रदान की जाएगी. खास बात यह है कि अग्निवीर योजना के पहले बैच से जुड़े उम्मीदवारों को अधिकतम 5 वर्ष तक की आयु छूट मिलेगी.

दिल्ली पुलिस में 42,451 स्वीकृत पद

फिलहाल दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के 42,451 स्वीकृत पद हैं. इन पदों पर सीधी भर्ती की जाती है और सामान्य तौर पर आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित है. नए संशोधन के बाद बड़ी संख्या में पूर्व अग्निवीर दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए पात्र हो सकेंगे.

JNU में मारपीट पर ABVP नेताओं का दावा- कुछ कार्यकर्ता महिला वाशरूम में छिपने को मजबूर हुए

गौरतलब है कि अग्निवीर योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवा का अवसर देना है. चार साल की सैन्य सेवा और प्रशिक्षण के बाद अब पूर्व अग्निवीरों को कानून व्यवस्था से जुड़े कार्यों में आगे बढ़ने का बेहतर मौका मिलेगा.