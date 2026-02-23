हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली पुलिस भर्ती में बड़ा फैसला, अब मिलेगा 20% आरक्षण, उम्र में छूट और फिजिकल टेस्ट से भी राहत

दिल्ली पुलिस भर्ती में बड़ा फैसला, अब मिलेगा 20% आरक्षण, उम्र में छूट और फिजिकल टेस्ट से भी राहत

Delhi Police Bharti: दिल्ली पुलिस की भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 20 फीसदी के आरक्षण की व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई है. इस व्यवस्था के तहत फिजिकल टेस्ट में भी राहत मिलेगी.

By : बलराम पांडेय | Edited By: राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 23 Feb 2026 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली पुलिस में भर्ती से जुड़े नियमों में अहम बदलाव को मंज़ूरी दे दी है. दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम, 1980 के नियम-9 में संशोधन करते हुए पूर्व अग्निवीरों को पुरुष कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पद पर भर्ती के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं. 

संशोधन के तहत दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के पदों पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से छूट और ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की राहत भी प्रदान की जाएगी. खास बात यह है कि अग्निवीर योजना के पहले बैच से जुड़े उम्मीदवारों को अधिकतम 5 वर्ष तक की आयु छूट मिलेगी. 

दिल्ली पुलिस में 42,451 स्वीकृत पद

फिलहाल दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के 42,451 स्वीकृत पद हैं. इन पदों पर सीधी भर्ती की जाती है और सामान्य तौर पर आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित है. नए संशोधन के बाद बड़ी संख्या में पूर्व अग्निवीर दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए पात्र हो सकेंगे.

JNU में मारपीट पर ABVP नेताओं का दावा- कुछ कार्यकर्ता महिला वाशरूम में छिपने को मजबूर हुए

गौरतलब है कि अग्निवीर योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवा का अवसर देना है. चार साल की सैन्य सेवा और प्रशिक्षण के बाद अब पूर्व अग्निवीरों को कानून व्यवस्था से जुड़े कार्यों में आगे बढ़ने का बेहतर मौका मिलेगा.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 23 Feb 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Delhi Crime DELHI NEWS DELHI POLICE Vk Saxena
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली पुलिस भर्ती में बड़ा फैसला, अब मिलेगा 20% आरक्षण, उम्र में छूट और फिजिकल टेस्ट से भी राहत
दिल्ली पुलिस भर्ती में बड़ा फैसला, अब मिलेगा 20% आरक्षण, उम्र में छूट और फिजिकल टेस्ट से भी राहत
दिल्ली NCR
दिल्ली मेट्रो के इन 9 स्टेशनों के नाम बदले, 12 में कोई बदलाव नहीं, देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली मेट्रो के इन 9 स्टेशनों के नाम बदले, 12 में कोई बदलाव नहीं, देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली NCR
JNU में मारपीट पर ABVP नेताओं का दावा- कुछ कार्यकर्ता महिला वाशरूम में छिपने को मजबूर हुए
JNU में मारपीट पर ABVP नेताओं का दावा- कुछ कार्यकर्ता महिला वाशरूम में छिपने को मजबूर हुए
दिल्ली NCR
Delhi: सौरभ भारद्वाज का 'दिल्ली बेहाल जन संवाद', बोले- चार इंजन की सरकार में भी बेहाल हैं दिल्लीवाले
Delhi: सौरभ भारद्वाज का 'दिल्ली बेहाल जन संवाद', बोले- चार इंजन की सरकार में भी बेहाल हैं दिल्लीवाले
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: नॉर्थ ईस्ट की छात्राओं पर टिप्पणी करने वाला दंपति फंसा! | Breaking | ABP News
Lucknow University Breaking: LU में नमाज पर बवाल के बाद भारी पुलिस बल तैनात, प्रशासन सख्त। | CM yogi
Lucknow University Breaking: LU में नमाज पर हंगामा, छात्रों की मांग- 'कैंपस को न दें धार्मिक रंग'
Lucknow University Breaking: छात्रों का नमाज को लेकर हंगामा, लगाये जय श्री राम के नारे | CM yogi
Bharat Taxi: Amit Shah का टैक्सी ड्राइवरों को भरोसा, 'शोषण नहीं, मुनाफा मिलेगा' | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
बिहार
शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेजेगी RJD? पार्टी ने सेट किया फॉर्मूला!
शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेजेगी RJD? पार्टी ने सेट किया फॉर्मूला!
इंडिया
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
क्रिकेट
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
भोजपुरी सिनेमा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
इंडिया
जैश के आतंकियों पर भारी पड़ा भारतीय टायसन, कैसे एक डॉग की शहादत से कामयाब हुआ 'ऑपरेशन त्राशी-1'
जैश के आतंकियों पर भारी पड़ा भारतीय टायसन, कैसे एक डॉग की शहादत से कामयाब हुआ 'ऑपरेशन त्राशी-1'
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
ट्रेंडिंग
"केला 450 तो पपीता 400 रुपये किलो" रमजान में पाकिस्तान में सोने के भाव बिक रहे फल, वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget