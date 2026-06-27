सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने और पैसे कमाने की चाह में किस हद तक गिरा जा सकता है, इसका एक शर्मनाक मामला दिल्ली में देखा गया है. दिल्ली पुलिस की साइबर टीम द्वारा एक ऐसे यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा 'रोड सेफ्टी' के नाम पर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को जानबूझकर अपना शिकार बनाया जाता था. आरोपी की पहचान गुरमन सिंह के रूप में की गई है.

'सॉरी दीदी' बोलकर किया जाता था रिकॉर्ड

पूछताछ में आरोपी द्वारा कई हैरान करने वाले खुलासे किए गए हैं. जांच में पाया गया कि आरोपी गुरमन सिंह द्वारा पहले सड़क पर जा रही महिलाओं या लड़कियों के वाहनों (स्कूटी आदि) को जानबूझकर पीछे से टक्कर मारी जाती थी. इसके बाद शक दूर करने के लिए उसके द्वारा 'सॉरी दीदी' कहा जाता था और इसी दौरान छिपकर पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाता था. बाद में महिलाओं को परेशान करते हुए इन वीडियोज को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता था.

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नाबालिग लड़कियों की शिकायत पर की गई कार्रवाई

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस मामले का खुलासा राजा गार्डन निवासी सनी अरोड़ा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद हुआ. शिकायत में बताया गया था कि आरोपी द्वारा उनकी नाबालिग बेटियों की स्कूटी को पीछे से टक्कर मारी गई, उन पर अभद्र टिप्पणी की गई और फिर उनकी मर्जी के बिना उनका वीडियो बनाकर फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया. इसी शिकायत के आधार पर साइबर टीम द्वारा डिजिटल जांच और तकनीकी निगरानी की गई, जिसके बाद आरोपी गुरमन को सुभाष नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया.

लाखों में थे फॉलोअर्स, अकाउंट्स किए जा रहे डिलीट

पुलिस की जांच में यह सामने लाया गया है कि आरोपी द्वारा फेसबुक पर 'Road Safety Wala' पेज और यूट्यूब पर '@bikeronroad33' नाम से चैनल संचालित किया जा रहा था. फेसबुक पर उसके करीब 2.10 लाख और यूट्यूब पर 21 हजार फॉलोअर्स देखे गए हैं.

पुलिस द्वारा आरोपी का मोबाइल तुरंत जब्त कर लिया गया है, जिसमें कई विवादित वीडियो, स्क्रीनशॉट और सोशल मीडिया से जुड़े अन्य डिजिटल सबूत बरामद किए गए हैं. पुलिस द्वारा अब कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को हमेशा के लिए हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और मामले में आगे की जांच की जा रही है.

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