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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकभी ऑटो ड्राइवर तो कभी सब्जीवाला, दिल्ली पुलिस ने फिल्मी अंदाज में 3 कुख्यात आरोपियों को दबोचा

कभी ऑटो ड्राइवर तो कभी सब्जीवाला, दिल्ली पुलिस ने फिल्मी अंदाज में 3 कुख्यात आरोपियों को दबोचा

Delhi News In Hindi: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम ने दिल्ली से लेकर झारखंड और बिहार तक करीब 3300 किलोमीटर का सफर तय किया.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 06 May 2026 09:50 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने महज 6 दिनों के भीतर 3 ऐसे घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो पिछले 12 से 21 साल से फरार चल रहे थे. ये सभी आरोपी गंभीर अपराधों पोक्सो और हत्या की कोशिश जैसे मामलों में वांटेड थे और इन पर 10 हजार से 20 हजार तक का इनाम भी घोषित था.

3300 किलोमीटर का सफर, पुलिस का कई राज्यों में ऑपरेशन

क्राइम ब्रांच की एक टीम ने दिल्ली से लेकर झारखंड और बिहार तक करीब 3300 किलोमीटर का सफर तय किया. इस दौरान टीम ने लगातार तकनीकी निगरानी और जमीनी जांच के जरिए आरोपियों का पता लगाया.

कभी टेम्पो ड्राइवर, कभी सब्जीवाला बनकर पकड़े आरोपी

इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह रही कि पुलिस टीम ने आरोपियों तक पहुंचने के लिए खुद को आम लोगों की तरह पेश किया. एक आरोपी को पकड़ने के लिए टीम टेम्पो ड्राइवर और सवारी बन गई. दूसरे के लिए पीछा करते हुए 3 किलोमीटर तक दौड़ लगानी पड़ी. तीसरे को पकड़ने के लिए पुलिस ने सब्जीवाले का भेष बनाया.

पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास 

आरोपी युधिष्ठिर12 साल से फरार था. झारखंड में टेम्पो चला रहा था और इतना बेखौफ हो गया था कि पुलिस स्टेशन के पास ही काम करता था. आखिरकार पुलिस ने उसी के अंदाज़ में जाकर उसे पकड़ लिया. 

दूसरा आरोपी मोहम्मद अखलाख उर्फ अमित रेप और पोक्सो केस में आरोपी था. केरल में मजदूरी करता था और कभी-कभी ही बिहार आता था. मां की बीमारी के कारण गांव आया तो पुलिस ने दबिश दी. छत से भागने की कोशिश की लेकिन तीन किलोमीटर पीछा कर पकड़ लिया गया.

21 साल से था फरार

वहीं तीसरा आरोपी राम कुमार 21 साल से फरार था. हत्या की कोशिश के मामले में वांटेड था. बिहार में सब्जी बेचकर जिंदगी गुजार रहा था और लगातार जगह बदलता रहता था. पुलिस ने सब्जीवाला बनकर जाल बिछाया और उसे गिरफ्तार कर लिया.

Published at : 06 May 2026 09:50 PM (IST)
Tags :
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