कुख्यात गैंग सोनू दरियापुर का शार्प शूटर गिरफ्तार, गोलीबारी और उगाही के कई मामलों में है आरोपी

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक खतरनाक इंटरस्टेट बदमाश को गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया आरोपी रवि उर्फ संदीप कुख्यात सोनू दरियापुर गैंग का सक्रिय सदस्य है. जो हत्या के प्रयास, उगाही और अवैध हथियारों के कई मामलों में लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी बवाना थाना इलाके में दर्ज उगाही के लिए की गई फायरिंग के मामले में घोषित भगोड़ा था. इसके अलावा वह दिल्ली और हरियाणा में दर्ज कई गंभीर मामलों में वांटेड चल रहा था. पुलिस को उसकी काफी समय से तलाश थी.

आरोपी ने इलाके में दहश्त फैलाने के लिए DJ आपरेटर को मारी गोली

दिल्ली पुलिस नेको गुप्त सूचना मिली कि आरोपी नजफगढ़ इलाके में छिपा हुआ है. कई दिनों की निगरानी और टेक्निकल सर्विलांस के बाद पुलिस ने महेश गार्डन, नजफगढ़ में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने 12वीं तक पढ़ाई की, लेकिन जल्द ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया.

वर्ष 2018 में उसने एक शादी समारोह में डीजे ऑपरेटर को गोली मार दी थी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी.

हरियाणा में भी कुख्यात शूटर ने की है फायरिंग

वहीं सोनीपत के खरखौदा में पारिवारिक विवाद के चलते एक सरकारी कर्मचारी पर भी फायरिंग की थी. जेल में रहने के दौरान उसकी पहचान गैंगस्टर सोनू दरियापुर से हुई और वह गैंग का भरोसेमंद शूटर बन गया. पुलिस के अनुसार साल 2019 में गैंग के इशारे पर उसने बवाना इलाके में उगाही के लिए एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल किया था.

आरोपी के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं के आठ से अधिक मामले दर्ज हैं. अब आरोपी से पूछताछ कर गैंग के अन्य सदस्यों और आने वाली आपराधिक साजिशों का खुलासा किया जा रहा है.