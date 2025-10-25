हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आजीवन कारावास पाने के बाद फरार चल रहा था कुख्यात बदमाश, दिल्ली पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

आजीवन कारावास पाने के बाद फरार चल रहा था कुख्यात बदमाश, दिल्ली पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

Delhi News: हत्या के बाद विजय फरार हो गया था और बार-बार अपना ठिकाना बदलता रहा. 3 सितंबर 2025 को उसकी सजा के लिए वारंट जारी हुआ, लेकिन इससे पहले ही वह फरार हो गया.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 25 Oct 2025 09:57 PM (IST)
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार के कुख्यात अपराधी विजय कुमार महतो को गिरफ्तार कर लिया है. बदमाश पर मर्डर, हत्या की कोशिश, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे 14 संगीन मामले दर्ज हैं. कुख्यात अपराधी विजय कुमार की तलाश दिल्ली पुलिस को लंबे समय से थी और आखिरकार इस बदमाश को दबोच लिया गया.

दिल्ली पुलिस ने 23 और 24 अक्टूबर की दरमियानी रात को गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को दबोच लिया. पुलिस जांच में सामने आया कि विजय महतो बिहार के जिला सीतामढ़ी के थाना कनहौली के गांव अररिया का रहने वाला है. वह इलाके में डर और आतंक फैलाने वाला शातिर अपराधी है. वह व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से रंगदारी वसूलने के लिए उन्हें जान से मारने की धमकी देता था.

2020 में मिली थी सजा

दिल्ली पुलिस के मुतबिक आरोपी विजय महतो को पहले भी सीतामढ़ी की जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. यह सजा उसे 2020 में हुए रुन्नीसैदपुर थाना के एक हत्या के मामले में मिली थी, जिसमें उसने मेडिकल शॉप मालिक अनिल महतो की गोली मारकर हत्या कर दी थी क्योंकि उसने रंगदारी देने से इंकार कर दिया था.

लगातार बदल रहा था ठिकाना

हत्या के बाद विजय फरार हो गया था और बार-बार अपना ठिकाना बदलता रहा. 3 सितंबर 2025 को उसकी सजा के लिए वारंट जारी हुआ, लेकिन इससे पहले ही वह फरार हो गया. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उस पर बिहार के विभिन्न थानों में दर्जनों मामले हैं जिनमें लूट, रंगदारी, हत्या की कोशिश और अवैध हथियार रखने जैसे अपराध शामिल हैं.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी 

दिल्ली पुलिस के मुतबिक आरोपी विजय महतो की गिरफ्तारी से बिहार और दिल्ली-एनसीआर में उसकी गैंग के नेटवर्क पर बड़ा झटका लगा है. दिल्ली पुलिस अब उसके साथियों की तलाश में जुटी है. जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारी हो सकती है.

Published at : 25 Oct 2025 09:57 PM (IST)
