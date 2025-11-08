दिल्ली: पूर्व कर्मचारी की फोटो से बनाया फेक अकाउंट, आपत्तिजनक पोस्ट से बदनाम करने की कोशिश

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी पूर्व महिला कर्मचारी की फोटो का इस्तेमाल कर फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और उस पर अभद्र पोस्ट डालकर उसे सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश की. आरोपी की पहचान मोहम्मद साहिद निवासी मधुबनी, बिहार के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके पास से एक स्मार्टफोन भी बरामद किया है, जिससे वह यह आपत्तिजनक अकाउंट चला रहा था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक मामला 23 सितंबर 2025 का है. जब पीड़िता ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई कि किसी ने उसकी फोटो लगाकर इंस्टाग्राम पर नकली अकाउंट बनाया है. उस अकाउंट से न केवल अभद्र और भद्दी बातें पोस्ट की जा रही थीं, बल्कि उसके दोस्तों और फॉलोअर्स को फॉलो रिक्वेस्ट भेजकर उसकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी.

दिल्ली पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस से कसा शिकंजा

दिल्ली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की. जांच में पता चला कि यह अकाउंट हरियाणा के मानेसर इलाके से चलाया जा रहा है. इसके बाद पुलिस टीम ने कई जगह छापेमारी की और लगातार तकनीकी निगरानी के बाद आरोपी को 27 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में मोहम्मद साहिद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि पीड़िता उसके यहां पहले काम करती थी और उसने उससे अपने बकाया पैसे मांगे थे. इसी बात से नाराज होकर उसने उसे बदनाम करने की नीयत से फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और उस पर गंदी और अश्लील पोस्ट डालनी शुरू कर दी.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस ने आरोपी के फोन को जब्त कर लिया है और उसके अन्य डिजिटल डिवाइस की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किसी और को भी इस तरह परेशान तो नहीं कर रहा था.