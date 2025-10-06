दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बबलू मर्डर केस में खुलासा, नंदू गैंग का गुर्गा गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग को बड़ा झटका देते हुए उसके प्रमुख लॉजिस्टिक सप्लायर हरीश सैनी उर्फ हितेश उर्फ लक्की को गिरफ्तार किया है. आरोपी की गिरफ्तारी से हरियाणा के झज्जर जिले के बादली इलाके में हुई एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है. पुलिस ने उसके कब्जे से एक सिंगल शॉट पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस

दिल्ली पुलिस ने ख़ुफ़िया जानकारी के आधार पर आरोपी को उसके ठिकाने निहाल विहार से पकड़ा. पुलिस के अनुसार, आरोपी की निशानदेही पर यह सामने आया कि उसने जुलाई 2025 में झज्जर के लदपुर गांव में हुई संदीप उर्फ बबलू की हत्या के लिए हमलावरों को ठिकाना, गाड़ी और हथियार उपलब्ध कराए थे. यह हत्या कपिल सांगवान गैंग के इशारे पर की गई थी.

क्या आरोपी ने भागने की कोशिश की?

स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि हरीश अपने घर पर छिपा है. जब पुलिस टीम ने छापा मारा, तो आरोपी ने भागने की कोशिश की और पिस्तौल तानने का प्रयास किया. लेकिन टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया. इस मामले में स्पेशल सेल थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले भी तीन संगीन मामलों जैसे- लूट, अवैध हथियार रखने और महिला उत्पीड़न में शामिल रह चुका है. उसका बड़ा भाई हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है. पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उठाने के दौरान आरोपी गलत संगत में पड़ गया और अपराध की दुनिया में कदम रख दिया. जेल में रहते हुए उसकी मुलाकात नंदू गैंग के सदस्यों से हुई, जिसके बाद वह उनके लिए काम करने लगा.

गिरोह की गतिविधियों की गहराई से जांच में जुटी स्पेशल सेल

दिल्ली पुलिस इस मामले में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग में और कितने लोग शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, इस मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.