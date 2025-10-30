दिल्ली: क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा खूंखार लुटेरा, जाल बिछाकर किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में दहशत फैलाने वाले एक खतरनाक और सज़ायाफ्ता लुटेरे को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी की पहचान संजय के रूप में हुई है, जो सोनीपत, हरियाणा और दिल्ली के बवाना इलाके में बीते दिनों हुई तीन बड़ी हथियारबंद लूट की वारदातों में वांटेड था.

पुलिस के अनुसार, क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी रोहिणी सेक्टर-25 इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से पहुंचने वाला है. सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया गया और इलाके में सघन नजर बनाए रखी गई. तकनीकी निगरानी और जाल बिछाकर पुलिस ने आरोपी को कुछ ही देर में घेरकर धर दबोचा. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी किसी भी तरह की कोशिश करने से पहले ही पुलिस टीम के नियंत्रण में आ गया.

हाईकोर्ट से जमानत पर चल रहा था बाहर

जांच में सामने आया है कि संजय पहले भी गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया जा चुका है. वह रेप और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में सज़ायाफ्ता है और फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर चल रहा था. इसके अलावा उसके खिलाफ चोरी का एक मामला भी दर्ज है. पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह अपने साथियों राहुल उर्फ चिकू और साहिल के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देता था.

बंदूक की नोक पर सभी घटनाएं को दी गईं अंजाम

संजय ने स्वीकार किया कि उसने बवाना इलाके में तीन बड़ी लूटों को अंजाम दिया है, जिनमें एक मनी ट्रांसफर दुकान से करीब 4.20 लाख रुपये की लूट, दूसरी दुकान से 1.60 लाख रुपये के साथ 50 मोबाइल फोन से भरा बैग लूटना शामिल है. सभी घटनाएं बंदूक की नोक पर अंजाम दी गईं, जिससे इलाके में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ था.

फरार साथियों की तलाश में दी जा रही हैं दबिशें

दिल्ली पुलिस ने आरोपी को बीएनएसएस की धारा 35(1)(c) के तहत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है. पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से न केवल हालिया वारदातों की गुत्थी सुलझेगी, बल्कि कई अन्य मामलों के भी परदे उठेंगे. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके फरार साथियों की तलाश में दबिशें दी जा रही हैं.