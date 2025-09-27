एयरफोर्स अफसर बनकर लाखों रुपये लूटे, अब दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा साइबर ठग

दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे साइबर ठग तसलीम खान को गिरफ्तार किया गया है जो खुद को वायु सेना का अधिकारी बताकर लोगों से लाखों की ठगी कर रहा था. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल अपराध में किया गया था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक छतरपुर की रहने वाली एक महिला ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक शख्स ने एयरफोर्स के नाम पर फर्जी लेटर हेड और इनवॉइस दिखाकर उनसे टोकन फीस, सिक्योरिटी चेक और गेट पास के नाम पर करीब दो लाख पचास हजार की ठगी कर ली. मामले की गंभीरता देखते हुए साइबर पुलिस स्टेशन साउथ में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की .

पुलिस ने रणनीति के तहत की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने मामले में आरोपी को पकडने के लिए एक टीम गठन किया. दिल्ली पुलिस की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी का लोकेशन राजस्थान के अलवर में ट्रेस किया. इसके बाद टीम ने रामगढ़ के मुकंदवास गांव में छापा मारकर तसलीम खान को दबोच लिया.

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने किया खुलासा

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कुईकर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खुद को एयरफोर्स अफसर बताता था और फर्जी लेटर हेड दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठता था. बरामद मोबाइल फोन से मिली व्हाट्सएप चैट्स में सामने आया कि उसने देशभर में कई लोगों को इसी तरह ठगा है. अब तक सात पीड़ितों की पहचान हो चुकी है.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस अब आरोपी के साथियों और बाकी पीड़ितों की तलाश में जुटी है. दिल्ली पुलिस आरोपी से पूछताछ करके यह पता लगाने की कोशिश कर रही है. कि इस तरह आरोपी और कितने लोगों को ठग चुके है.