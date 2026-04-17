दिल्ली पुलिस एमडीएमए सप्लाई करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस ऑपरेशन में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है.

दिल्ली पुलिस को मिली थी खुफिया जानकारी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 12 और 13 अप्रैल की रात को मिली पुख्ता जानकारी के आधार पर छतरपुर के हरगोविंद एन्क्लेव इलाके में छापा मारा गया. इस दौरान एक वैगन-आर टैक्सी को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें सवार दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया. उसके पास से 25 एक्स्टेसी गोलियां और काफी मात्रा में एमडीएमए क्रिस्टल बरामद हुआ.

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दिल्ली पुलिस की पूछताछ आरोपी दीपक ने किया खुलासा

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में दीपक ने खुलासा किया कि वह एक सप्लायर के लिए ड्रग्स पहुंचाने का काम करता था. इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सप्लायर मोहम्मद फरहान उर्फ सनी को साकेत इलाके से पकड़ लिया. फरहान के ठिकाने से भी एमडीएमए बरामद किया गया.

जांच में सामने आया कि फरहान बेहद चालाकी से काम करता था. वह दिन में अपनी कार को टैक्सी की तरह चलाता था और रात में उसी गाड़ी से ड्रग्स की सप्लाई करता था.

मैगी के पैकेट में छिपाकर सप्लाई करते थे ड्रग्स

आरोपी ने बताया कि ड्रग्स को मैगी के पैकेट में छिपाकर ग्राहकों तक पहुंचाया जाता था. जिससे किसी को शक न हो. वह बार-बार मोबाइल और सिम बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश करता था.

पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि यह गिरोह एक अफ्रीकी नागरिक से ड्रग्स मंगवाता था, जिसकी तलाश जारी है. फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

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