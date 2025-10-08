दिल्ली पुलिस की अहम कार्रवाई, 10 अवैध बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर गिरफ्तार, 7 मोबाइल और ID भी बरामद

दिल्ली पुलिस की फॉरेन सेल की कार्रवाई में दिल्ली के शालीमार बाग और महेन्द्रा पार्क इलाके से 10 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया. सभी आरोपी ट्रांसजेंडर हैं और उनके पास से सात स्मार्टफोन और 10 बांग्लादेशी नेशनल आईडी बरामद की गई हैं.

पुलिस की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि हाइदरपुर मेट्रो स्टेशन और नई सब्जी मंडी इलाके में कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं. तुरंत ही विदेशी शाखा की टीम ने इलाके में कड़ी निगरानी और गश्त शुरू की. कार्रवाई के दौरान आठ लोगों को शालीमार बाग और दो को महेन्द्रा पार्क से पकड़ा गया. पहले तो उन्होंने भारतीय होने का दावा किया, लेकिन पुलिस जांच और डिजिटल सबूतों के सामने उनकी असली पहचान उजागर हो गई.

जांच में सामने आया कि सभी आरोपी बांग्लादेश के अलग-अलग जिलों से हैं. उनके मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट से बांग्लादेश की तस्वीरें और लोकेशन मिलीं. पूछताछ में उन्होंने अपनी असली पहचान और बांग्लादेशी आईडी कार्ड भी पेश किए.

दिल्ली में भेष बदल कर रह रहे थे आरोपी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये आरोपी दिन में भिक्षा मांगते थे और रात में संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहते थे. पुलिस ने बताया कि सभी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी करवाई थी और मेकअप, साड़ी, सलवार-सूट, विग, महिला जैसी आवाज़ और हावभाव अपनाकर खुद को महिला के रूप में पेश किया.

एफआरआरओ के तहत डिपोर्टेशन की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी विदेशी अधिनियम 1946 और अन्य इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे. उनके खिलाफ डिपोर्टेशन की कार्रवाई एफआरआरओ की मदद से शुरू कर दी गई है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ यह अहम कार्रवाई जारी रहेगी और आने वाले दिनों में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.

