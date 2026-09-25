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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदो साध्वियों की हत्या का मामला: पुलिस ने 32 साल बाद आरोपी को दबोचा

दो साध्वियों की हत्या का मामला: पुलिस ने 32 साल बाद आरोपी को दबोचा

दिल्ली में दो साध्वियों की हत्या के मामले में 32 साल बाद आरोपी को पकड़ा गया है. आरोपी एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हुए दबोचा गया.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 25 Sep 2026 07:38 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 1994 में दो साध्वियों की हत्या और आश्रम में डकैती के मामले में करीब 32 साल से फरार चल रहे कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी दिल्ली पुलिस को पिछले 32 सालों से चकमा दे रहा था. आरोपी की पहचान ललित के रूप में हुई है. वह मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है और दिल्ली के मंगोलपुरी फेज-2 में एक फैक्ट्री में पैकेजिंग मजदूर के तौर पर काम कर रहा था.

पुलिस के मुताबिक, वर्ष 1994 में शकरपुर थाना क्षेत्र स्थित एक आध्यात्मिक आश्रम में दो साध्वियों की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. आरोप है कि हत्या के बाद बदमाशों ने आश्रम से नकदी, गहने और अन्य कीमती सामान लूट लिया था. इस मामले में ललित भी मुख्य आरोपियों में शामिल था. 

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पुलिस ने किया ये दावा

पुलिस का दावा है कि उसने दोनों साध्वियों का गला दबाने में साथ दिया था और लूटे गए सामान में उसे नकदी और गहने का हिस्सा मिला था. इस मामले में सुनील कुमार, दिलीप राम और सुशील को पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ललित फरार हो गया. 26 अक्टूबर 1995 को उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था. इसके बाद पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी.

जांच में सामने आया कि ललित वर्ष 2000 तक बिहार में अलग-अलग जगहों पर काम करता रहा. इसके बाद वह दिल्ली आ गया. यहां उसने कई फैक्ट्रियों में पैकेजिंग मजदूर के तौर पर काम किया और इसी तरह अपनी पुरानी जिंदगी छिपाकर रहने लगा. पुलिस के अनुसार, वह लंबे समय तक एक ही नाम से रह रहा था, लेकिन लगातार अपना काम और ठिकाना बदलता रहा.

आधार कार्ड से हुई आरोपी की पहचान

क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज को ललित के मंगोलपुरी फेज-2 में होने की सूचना मिली. टीम ने उसकी गतिविधियों की पुष्टि की और फैक्ट्री में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया. उसकी पहचान आधार कार्ड के जरिए भी सत्यापित की गई.

पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की सूचना शकरपुर थाना पुलिस को दे दी है. क्राइम ब्रांच के मुताबिक, ललित दिल्ली में पहले घरेलू सहायक के रूप में आया था और इसी दौरान उसकी मुलाकात मामले के अन्य आरोपियों से हुई थी. मामले में आगे की जांच जारी है.

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Published at : 25 Sep 2026 07:36 PM (IST)
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