हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRइंडिगो एयरलाइंस में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, दिल्ली पुलिस ने 2 जालसाजों को दबोचा

इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, दिल्ली पुलिस ने 2 जालसाजों को दबोचा

Delhi News: दिल्ली साइबर पुलिस ने इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. फरीदाबाद से दो आरोपियों, आजाद खान और अजय को गिरफ्तार किया गया है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Oct 2025 10:46 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के नॉर्थ जिले की साइबर पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है, जो इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर भोले-भाले युवाओं से लाखों रुपये ठग रहा था. पुलिस ने इस मामले में फरीदाबाद से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने फर्जी जॉब ऑफर, नकली लेटर और एयरपोर्ट पास के जरिए बेरोजगार युवाओं को जाल में फंसाया और उनसे पैसे ऐंठ लिए.

आरोपियों की पहचान, आजाद खान (25) औऱ अजय (30) के रूप में हुई है. ये दोनों हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं. हैरानी की बात यह है कि नौकरी झांसा देने वाले दोनों आरोपी पेशे से वेल्डर और पेंटर हैं और एक नए तो बीच मे ही पढ़ाई छोड़ दी थी जबकि दूसरा महज 12वीं पास है.

फेसबुक विज्ञापन से शुरू हुई ठगी की कहानी

डीसीपी राजा बांठिया के मुताबिक, वजीराबाद के झरोदा मजरा के रहने वाले 18 वर्षीय शिकायतकर्ता रोहित यादव ने साइबर पुलिस को दी गयी शिकायत में बताया कि उन्होंने फेसबुक पर इंडिगो एयरलाइंस की नौकरी का विज्ञापन देखा. दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर खुद को रोहित शर्मा बताने वाले ठग ने पहले 350 रुपये फॉर्म फीस और फिर 3,250 रुपये ड्रेस चार्ज के नाम पर लिए. भरोसा दिलाने के लिए पीड़ित को फर्जी गेट पास और एग्रीमेंट भी भेजा गया. इसके बाद 15,500 रुपये एग्रीमेंट फीस और 5,000 रुपये फाइल चार्ज के रूप में लिए गए. इस प्रकार पीड़ित से कुल मिलाकर 24,100 ठगने के बाद ठगों ने उसे ब्लॉक कर दिया.

ऐसे पहुंची पुलिस आरोपी तक

पीड़ित की शिकायत पर साइबर पुलिस में मामला दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर मनोज कुमार की अगुवाई में बनी टीम ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पता लगाया कि ठगी की रकम एसबीआई खाते में जमा हुई, जो फरीदाबाद के आजाद खान (25) के नाम पर है. जांच में एक और मोबाइल नंबर अजय (30) के नाम पर निकला. इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने दोनों को 25 सितंबर को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया.

लग्जरी लाइफ की चाह में बनाते थे युवाओं को शिकार

पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि वे दोस्त हैं और आसान तरीके से अमीर बनना चाहते थे. इसके लिए फेसबुक पर नकली जॉब पोस्ट डालते और कॉल आने पर नौकरी का झांसा देते. ठगी की रकम आजाद खान के खाते में आती थी, जिसे वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और शौक के खर्चों में उड़ा देते थे.

नकली लेटर और मोबाइल बरामद

पुलिस ने आरोपी अजय के पास से एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किया. मोबाइल की जांच में इंडिगो एयरलाइंस के नाम से तैयार किए गए कई फर्जी लेटर, गेट पास और बांड एग्रीमेंट मिले. पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है.

और पढ़ें
Published at : 02 Oct 2025 10:46 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE DELHI CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रिटायरमेंट के 20 साल बाद फिर दिखा दुनिया का पहला स्टेल्थ बॉम्बर F-117A, कितना खतरनाक था अमेरिका का नाइटहॉक?
रिटायरमेंट के 20 साल बाद फिर दिखा दुनिया का पहला स्टेल्थ बॉम्बर F-117A, कितना खतरनाक था अमेरिका का नाइटहॉक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'पढ़ने-लिखने की कोई जरूरत नहीं, नौकरियों में सब कुछ आउटसोर्सिंग'
बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'पढ़ने-लिखने की कोई जरूरत नहीं, नौकरियों में सब कुछ आउटसोर्सिंग'
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रिटायरमेंट के 20 साल बाद फिर दिखा दुनिया का पहला स्टेल्थ बॉम्बर F-117A, कितना खतरनाक था अमेरिका का नाइटहॉक?
रिटायरमेंट के 20 साल बाद फिर दिखा दुनिया का पहला स्टेल्थ बॉम्बर F-117A, कितना खतरनाक था अमेरिका का नाइटहॉक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'पढ़ने-लिखने की कोई जरूरत नहीं, नौकरियों में सब कुछ आउटसोर्सिंग'
बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'पढ़ने-लिखने की कोई जरूरत नहीं, नौकरियों में सब कुछ आउटसोर्सिंग'
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
शिक्षा
मैच में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने वालों को कितनी मिलती है सैलरी, जानें कैसे होता है सेलेक्शन?
मैच में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने वालों को कितनी मिलती है सैलरी, जानें कैसे होता है सेलेक्शन?
यूटिलिटी
Free Gas Cylinder in UP: यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
हेल्थ
Bitter Melon Leaves: लिवर को करना चाहते हैं एकदम हेल्दी, इस कड़वी सब्जी की पत्तियां आज ही डाइट में कर लें शामिल
लिवर को करना चाहते हैं एकदम हेल्दी, इस कड़वी सब्जी की पत्तियां आज ही डाइट में कर लें शामिल
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget