इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, दिल्ली पुलिस ने 2 जालसाजों को दबोचा

दिल्ली के नॉर्थ जिले की साइबर पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है, जो इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर भोले-भाले युवाओं से लाखों रुपये ठग रहा था. पुलिस ने इस मामले में फरीदाबाद से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने फर्जी जॉब ऑफर, नकली लेटर और एयरपोर्ट पास के जरिए बेरोजगार युवाओं को जाल में फंसाया और उनसे पैसे ऐंठ लिए.

आरोपियों की पहचान, आजाद खान (25) औऱ अजय (30) के रूप में हुई है. ये दोनों हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं. हैरानी की बात यह है कि नौकरी झांसा देने वाले दोनों आरोपी पेशे से वेल्डर और पेंटर हैं और एक नए तो बीच मे ही पढ़ाई छोड़ दी थी जबकि दूसरा महज 12वीं पास है.

फेसबुक विज्ञापन से शुरू हुई ठगी की कहानी

डीसीपी राजा बांठिया के मुताबिक, वजीराबाद के झरोदा मजरा के रहने वाले 18 वर्षीय शिकायतकर्ता रोहित यादव ने साइबर पुलिस को दी गयी शिकायत में बताया कि उन्होंने फेसबुक पर इंडिगो एयरलाइंस की नौकरी का विज्ञापन देखा. दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर खुद को रोहित शर्मा बताने वाले ठग ने पहले 350 रुपये फॉर्म फीस और फिर 3,250 रुपये ड्रेस चार्ज के नाम पर लिए. भरोसा दिलाने के लिए पीड़ित को फर्जी गेट पास और एग्रीमेंट भी भेजा गया. इसके बाद 15,500 रुपये एग्रीमेंट फीस और 5,000 रुपये फाइल चार्ज के रूप में लिए गए. इस प्रकार पीड़ित से कुल मिलाकर 24,100 ठगने के बाद ठगों ने उसे ब्लॉक कर दिया.

ऐसे पहुंची पुलिस आरोपी तक

पीड़ित की शिकायत पर साइबर पुलिस में मामला दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर मनोज कुमार की अगुवाई में बनी टीम ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पता लगाया कि ठगी की रकम एसबीआई खाते में जमा हुई, जो फरीदाबाद के आजाद खान (25) के नाम पर है. जांच में एक और मोबाइल नंबर अजय (30) के नाम पर निकला. इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने दोनों को 25 सितंबर को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया.

लग्जरी लाइफ की चाह में बनाते थे युवाओं को शिकार

पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि वे दोस्त हैं और आसान तरीके से अमीर बनना चाहते थे. इसके लिए फेसबुक पर नकली जॉब पोस्ट डालते और कॉल आने पर नौकरी का झांसा देते. ठगी की रकम आजाद खान के खाते में आती थी, जिसे वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और शौक के खर्चों में उड़ा देते थे.

नकली लेटर और मोबाइल बरामद

पुलिस ने आरोपी अजय के पास से एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किया. मोबाइल की जांच में इंडिगो एयरलाइंस के नाम से तैयार किए गए कई फर्जी लेटर, गेट पास और बांड एग्रीमेंट मिले. पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है.