दिल्ली में हाशिम बाबा गैंग के शूटर की हत्या मामले में पुलिस को कामयाबी, 2 आरोपी गिरफ्तार

नार्थ ईस्ट दिल्ली में गैंगवार में हाशिम बाबा गैंग से जुड़े मिस्बाह नाम के शख्स की हत्या के आरोप में पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में खतरनाक गैंगस्टर छेनू के एक रिश्तेदार और छेनू गैंग के नए गुर्गे प्रिंस गाजी को अरेस्ट किया है.

इसके साथ ही दूसरी तरफ नार्थ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने एक अन्य आरोपी अब्दुल्ला को भी गिरफ्तार किया है. अब्दुल्ला भी छेनू का रिश्तेदार बताया जा रहा है. जांच में पता चला है कि मिस्बाह की हत्या में अब्दुल्ला का भी हाथ था. पुलिस रिकॉर्ड में अब्दुल्ला भी हिस्ट्रीशीटर बदमाश रहा है. उसपर पहले भी कई मुकदमें दर्ज हैं.

पुलिस की जांच में हुआ खुलासा

पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि आरोपी प्रिंस गाजी को तिहाड़ के मंडोली जेल में बन्द छेनू ने कुछ समय पहले ही अपने गैंग में शामिल किया था. अब्दुल्ला और प्रिंस गाजी ने ही मिलकर मिस्बाह हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया था और ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी थी.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मिस्बाह हत्याकांड के पीछे छेनू के भाई रिजवान का हाथ है. रिजवान ही छेनू के पूरे गैंग को ऑपरेट किया करता था. उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है उसके खिलाफ भी कई थानों में मुकदमे में दर्ज हैं. मिस्बाह की हत्या के बाद से ही रिजवान फ़रार हो गया था. अब्दुल्ला और प्रिंस पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

हाशिम बाबा गैंग का सदस्य था मिस्बाह

बता दें कि दिल्ली के सीलमपुर इलाके में शुक्रवार को हाशिम बाबा गैंग के सदस्य मिस्बाह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी गई थी. मिस्बाह दो साल पहले हाशिम बाबा गैंग में शामिल हुआ था, जिसके बाद से वो कई आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ था. इससे पहले वो छेनू गिरोह के लिए भी काम कर चुका है. लेकिन बाद में वो इस गैंग से अलग हो गया और हाशिम बाबा के साथ काम करने लगा.

इस वजह से छेनू गैंग मिस्बाह से नाराज़ चल रहा था. माना जा रहा है ति मिस्बाह की हत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण दोनों के बीच का ये तनाव ही है. मिस्बाह पर भी सात आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. पुलिस इस मामले में आगे कि विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

