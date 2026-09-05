Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRस्वतंत्र भारद्वाज गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश, 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

स्वतंत्र भारद्वाज गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश, 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दर्ज एक पुरानी FIR में कल SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ी थीं. इसके अलावा, पुलिस ने उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एक नया मुकदमा भी दर्ज किया है

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 05 Sep 2026 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी भारद्वाज को पटियाला हाउस कोर्ट के जज के घर पर पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. स्वतंत्र भारद्वाज को कल देर शाम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया गया था.

दिल्ली पुलिस ने भारद्वाज के खिलाफ दर्ज एक पुरानी FIR में कल SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ी थीं. इसके अलावा, पुलिस ने उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एक नया मुकदमा भी दर्ज किया है. गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस भारद्वाज को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी.

'आज कहीं न कहीं...', दिल्ली में स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में विरोध प्रदर्शन

जंतर-मंतर पर मारपीट के मामले से बढ़ा विवाद

स्वतंत्र भारद्वाज पर यह कार्रवाई जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति के साथ मारपीट के मामले को लेकर बढ़े विवाद के बीच हुई है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें भारद्वाज एक व्यक्ति का सिर फोड़ने की बात करते नजर आए थे. वीडियो सामने आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई थी.

पॉडकास्ट की क्लिप सोशल मीडिया पर हुई वायरल

3 सितंबर को स्वतंत्र भारद्वाज के एक पॉडकास्ट की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई. इस वीडियो में वह कथित तौर पर एक व्यक्ति पर हमला करने की बात करते दिखाई दिए.

उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उस व्यक्ति के सिर पर कड़े से वार किया था, जिसके बाद उसे कई टांके लगे थे. भारद्वाज ने यह भी दावा किया था कि राजनीतिक संपर्कों की वजह से उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा.

कनॉट प्लेस में आधी रात तक खुलेंगे 11 टॉयलेट, NDMC का फैसला

वायरल वीडियो में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत कुछ राजनीतिक लोगों के नाम भी लिए गए थे. इसके बाद मामले ने राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई थी.

विपक्षी दलों और CJP से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि स्वतंत्र भारद्वाज को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था. हालांकि चिराग पासवान ने स्वतंत्र भारद्वाज से सबंधों को ख़ारिज कर दिया था. 

और पढ़ें
Published at : 05 Sep 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE Swatantra Bharadwaj
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
'आज कहीं न कहीं...', दिल्ली में स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में विरोध प्रदर्शन
'आज कहीं न कहीं...', दिल्ली में स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में विरोध प्रदर्शन
दिल्ली NCR
कनॉट प्लेस में आधी रात तक खुलेंगे 11 टॉयलेट, NDMC का फैसला
कनॉट प्लेस में आधी रात तक खुलेंगे 11 टॉयलेट, NDMC का फैसला
दिल्ली NCR
कबूलनामा...CJP का प्रदर्शन और फिर FIR, स्वतंत्र भारद्वाज केस में अब तक क्या-क्या हुआ?
कबूलनामा...CJP का प्रदर्शन और फिर FIR, स्वतंत्र भारद्वाज केस में अब तक क्या-क्या हुआ?
दिल्ली NCR
दिल्ली में बारिश से जलभराव, आज भी बरसेंगे बादल, जानें अपडेट
दिल्ली में बारिश से जलभराव, आज भी बरसेंगे बादल, जानें अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Janmashtami 2026: चारों ओर मचा शोर..आ गए माखन चोर!
Swatantra Bharadwaj Arrest | Breaking News: स्वतंत्र के समर्थन में हिंदू संगठन का प्रदर्शन
Bihar Flood Alert News: बिहार में आएगी नेपाल जैसी त्रासदी? | Ganga | Gandak | ABP
Mathura Janmashtami 2026 | Breaking News: जन्माष्टमी के रंग से रंगे लोग, भारी उत्साह
Breaking News | Bihar Flood Alert News: आधा हिंदुस्तान पानी-पानी! | Ganga | Delhi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सनातन में वसुधैव कुटुंबकम...', सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण पर अखिलेश यादव का बयान
'सनातन में वसुधैव कुटुंबकम...', सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण पर अखिलेश यादव का बयान
क्रिकेट
Asia Cup: भारत ने जीते 82 प्रतिशत मैच, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख बौखला जाएगा हर एक पाकिस्तानी
भारत ने जीते 82 प्रतिशत मैच, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख बौखला जाएगा हर एक पाकिस्तानी
साउथ सिनेमा
मोहनलाल अब 'ऑपरेशन गंगा' से मचाएंगे धूम, भारत के एक बड़े रेस्क्यू मिशन पर बेस्ड है फिल्म
मोहनलाल अब 'ऑपरेशन गंगा' से मचाएंगे धूम, जबरदस्त है पहली झलक
विश्व
नेपाल में बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड, फिर मंडरा रहा खतरा
नेपाल में बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड, फिर मंडरा रहा खतरा
विश्व
ट्रंप के निशाने पर ईरान का नया ठिकाना, पिकएक्स माउंटेन घातक हमले की चेतावनी
ट्रंप के निशाने पर ईरान का नया ठिकाना, पिकएक्स माउंटेन घातक हमले की चेतावनी
ट्रेंडिंग
गाय के पोस्टर को 'मां' समझ बैठा बछड़ा, पीने लगा दूध; देखें वीडियो
गाय के पोस्टर को 'मां' समझ बैठा बछड़ा, पीने लगा दूध; देखें वीडियो
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro का कैमरा कितना दमदार होगा? जान लें एक-एक डिटेल
iPhone 18 Pro का कैमरा कितना दमदार होगा? जान लें एक-एक डिटेल
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget