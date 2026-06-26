दिल्ली आने वाले बाहरी राज्यों के यात्रियों को दोस्ती के जाल में फंसाकर नशीली फ्रूटी पिलाने और फिर उनका कीमती सामान लूटने वाले एक शातिर बदमाश को कश्मीरी गेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान फिलिप उर्फ विक्की के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके पास से नशीली गोलियां, फ्रूटी के टेट्रा पैक, चोरी किया गया पर्स, कलाई घड़ी और वारदात के समय पहने गए कपड़े बरामद किए हैं.

पुलिस के मुताबिक, मुंबई निवासी दीपक धिल्लोड 30 मई को कश्मीरी गेट ISBT से सोनीपत जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान एक युवक उनसे बातचीत करने लगा और कुछ ही देर में दोस्ती कर ली.

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बातचीत के दौरान उसने दीपक को फ्रूटी पीने के लिए दी. फ्रूटी पीते ही दीपक बेहोश हो गए. जब उन्हें होश आया तो उनकी दो सोने की चेन, कलाई घड़ी, पर्स, नकदी और जरूरी दस्तावेज गायब थे. इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई.

CCTV और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से मिला सुराग

शिकायत मिलने के बाद कश्मीरी गेट थाना पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस टीम ने ISBT और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया. उसकी तस्वीर को फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से मिलाया गया, जिससे उसकी पहचान फिलिप उर्फ विक्की के रूप में हुई.

इसके बाद पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने वारदात की बात भी कबूल कर ली.

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को आरोपी के पास से 4 फ्रूटी टेट्रा पैक मिले. इनमें से एक फ्रूटी में नशीली गोलियां मिली हुई थीं. इसके अलावा उसके कमरे की तलाशी लेने पर 30 लोराजेपाम की गोलियां, शिकायतकर्ता का पर्स, कलाई घड़ी और वारदात के समय पहने गए कपड़े भी बरामद हुए.

पुलिस का कहना है कि आरोपी पहले फ्रूटी या दूसरे पेय पदार्थ में नशीली दवा मिलाता था. जैसे ही पीड़ित बेहोश होता, वह उसका कीमती सामान लेकर मौके से फरार हो जाता था.

बस अड्डों पर बाहरी यात्रियों को बनाता था निशाना

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह खासतौर पर बस अड्डों पर आने वाले दूसरे राज्यों के यात्रियों को अपना शिकार बनाता था. पहले उनसे दोस्ती करता, भरोसा जीतता और फिर नशीला पेय पिलाकर बेहोश कर देता था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी करीब 21 वर्षों से इसी तरीके से वारदातों को अंजाम दे रहा था.

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पुलिस के अनुसार, 35 वर्षीय फिलिप उर्फ विक्की पढ़ाई बीच में छोड़ चुका है और शराब का आदी है. वह परिवार से अलग रहता है. उसके खिलाफ दिल्ली के अलग-अलग थानों में नशीला पदार्थ पिलाकर चोरी करने के कम से कम 4 मामले पहले से दर्ज हैं.

अब पुलिस उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने इसी तरीके से और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं इस गिरोह में उसके साथ कोई और साथी भी शामिल तो नहीं है.