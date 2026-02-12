दिल्ली पुलिस ने एक साल से फरार आरोपी 'सद्दाम' को किया गिरफ्तार, हत्या के प्रयास का केस है दर्ज

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आदर्श नगर थाना क्षेत्र के एक सनसनीखेज हत्या के प्रयास के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे बदमाश अहमद रजा उर्फ सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को 26 नवंबर 2025 को अदालत द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया था. इसके बाद से वह लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था और करीब एक साल से गिरफ्तारी से फरार चल रहा था. वहीं पुलिस भी उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी.

दिल्ली पुलिस ने खुफिया जानकारी पर की अहम कार्रवाई

क्राइम ब्रांच को हाल ही में गुप्त सूचना मिली कि आरोपी राजस्थान के जयपुर में छिपा हुआ है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर की मदद से उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाया. इसके बाद एक सुनियोजित और तेज कार्रवाई करते हुए टीम ने उसे दबोच लिया. ऑपरेशन इतना सटीक था कि आरोपी को भागने का कोई मौका नहीं मिला. गिरफ्तारी के बाद उसे दिल्ली लाया गया, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी.

आरोपी ने पीड़ित को तेजधार हथियार से हमला कर किया था घायल

यह मामला 12 जनवरी 2025 की रात करीब 8:30 बजे आजादपुर फ्लाईओवर के पास स्थित वाइन शॉप इलाके में हुए एक हिंसक हमले से जुड़ा है. आरोप है कि अहमद रजा उर्फ सद्दाम ने शाहजहां नाम के व्यक्ति पर तेजधार हथियार से हमला किया था. इस हमले में पीड़ित को कई गंभीर चोटें आईं और उसकी एक उंगली भी बुरी तरह जख्मी हो गई थी.

डॉक्टरों की राय के बाद मामले में गंभीर धाराएं जोड़ी गईं. पुलिस पहले ही इस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान स्वीकार करते हुए वारदात में शामिल होने की बात कबूल की है. वहीं आरोपी के खिलाफ पहले से लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं.