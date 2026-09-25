दिल्ली में 1.5 करोड़ की हेरोइन बरामद, नार्को किंगपिन पार्वती गिरफ्तार

नई दिल्ली की आउटर नॉर्थ जिला पुलिस ने अपराध और नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अहम मामलों का खुलासा किया है. आउटर नॉर्थ जिले की एंटी-नारकोटिक्स स्क्वॉड ने संगठित नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कथित नार्को किंगपिन पार्वती और उसके सहयोगी विकास कुमार उर्फ शानू को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक, पार्वती इलाके की सक्रिय बैड कैरेक्टर (BC) है और उसके खिलाफ पहले से एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम के तहत 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाने की BC भी बताई गई है. डीसीपी आउटर नॉर्थ शोभित सक्सेना के मुताबिक, 23 सितंबर को एंटी-नारकोटिक्स स्क्वॉड को बवाना की न्यू सनौठ कॉलोनी में ड्रग्स सप्लाई किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी.

दिल्ली: बवाना में हत्या की साजिश, पांच पिस्तौल के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार

सूचना के आधार पर पुलिस ने की छापेमारी

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने एक मकान की दूसरी मंजिल पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान पार्वती और उसके सहयोगी विकास कुमार उर्फ शानू को गिरफ्तार किया गया. तलाशी में पुलिस ने 939 ग्राम हाई क्वालिटी हेरोइन और 615 ग्राम पावर-कट पाउडर बरामद किया.

पुलिस के अनुसार, बरामद हेरोइन की कीमत 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इसके अलावा 7,93,170 रुपये नकद और एक लग्जरी SUV भी जब्त की गई. पुलिस के मुताबिक विकास कुमार पार्वती के साथ रहता था और उसका बॉडीगार्ड था.

पुलिस अब बरामद हेरोइन के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क, संभावित खरीदारों और मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है. बरामद नकदी के स्रोत की भी जांच की जा रही है. पुलिस के अनुसार 23 सितंबर को एंटी-नारकोटिक्स स्क्वॉड को न्यू सनौठ कॉलोनी, बवाना में ड्रग्स की सप्लाई किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी.

दूसरे मामले में गिरफ्तार किए 5 आरोपी

दूसरे मामले में पुलिस ने वांटेड अपराधी विक्की हद्दल के शूटर्स की हत्या की साजिश को नाकाम करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से हथियार, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है. मामले को लेकर 25 सितंबर को पुलिस मुख्यालय में नॉर्दर्न रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई.

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