हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRरिश्तेदार का कत्ल कर सिर को धड़ से किया अलग, 16 साल बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गुजरात से दबोचा

रिश्तेदार का कत्ल कर सिर को धड़ से किया अलग, 16 साल बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गुजरात से दबोचा

Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह पूरा मामला जनकपुरी के पास स्थित थाना बिंदापुर इलाके का है. 5 जनवरी 2009 को पुलिस को एक लोहे के बक्से में एक व्यक्ति की सिर कटी लाश मिली थी.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 08 Nov 2025 11:37 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 16 साल से फरार चल रहे एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है. आरोपी अशिक अली साल 2009 में एक शख्स की बेरहमी से हत्या और उसका सिर काटकर लाश ठिकाने लगाने के मामले में वांटेड था. उस पर दिल्ली पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था.

हत्या कर लोहे के बक्से में छिपाई थी सिर कटी लाश

दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह पूरा मामला जनकपुरी के पास स्थित थाना बिंदापुर इलाके का है. 5 जनवरी 2009 को पुलिस को एक लोहे के बक्से में एक व्यक्ति की सिर कटी लाश मिली थी. मृतक की पहचान हरिश चंद उर्फ बबलू के रूप में हुई थी. जांच में सामने आया कि हरिश का अपने रिश्तेदार बनारसी लाल से पैसों का विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते बनारसी लाल ने अपने साथी अशिक अली के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी. 

लाश और सिर को अलग-अलग जगहों पर फेंका

दोनों ने सबूत मिटाने के लिए लाश और सिर को अलग-अलग जगह फेंक दिया था. घटना के बाद अशिक अली दिल्ली से फरार हो गया था और 2011 में अदालत ने उसे अपराधी घोषित कर दिया था. बनारसी लाल को पहले ही गिरफ्तार कर अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी थी लेकिन अशिक अली फरार था.

दिल्ली पुलिस ने खुफिया जानकारी पर की कार्रवाई 

दिल्ली पुलिस की टीम को हाल ही में सूचना मिली कि आरोपी गुजरात के सूरत में छिपा हुआ है. दिल्ली पुलिस टीम ने तकनीकी और मैन्युअल इनपुट के आधार पर सूरत में छापा मारा और 5 नवंबर 2025 को अशिक अली को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वारदात के बाद वह लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा और पिछले चार सालों से सूरत के भाईया नगर इलाके में दर्जी का काम कर रहा था. आरोपी को दिल्ली लाकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. 

Published at : 08 Nov 2025 11:37 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
