दिल्ली में आंख जांच के बहाने महिला से किया रेप, आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने 43 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. ये मामला उत्तर-पश्चिम दिल्ली के केशव पूरम इलाके का है. आरोपी ने महिला को आंखों की जांच के बहाने अपने घर बुलाया और उसे बेहोश कर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

आरोपी की पहचान 32 वर्षीय विकास के रूप में हुई है, जो त्रि नगर का निवासी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ आगे की जांच शुरू कर दी है और आरोपी से आगे की पूछताछ करेगी.

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क्या है पूरा मामला

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक ने पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के बाद केशव पुरम पुलिस स्टेशन की एक टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. अपने बयान में महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने आंख की जांच कराने के बहाने उसे अपने घर बुलाया था. इसके बाद उसे नशीला प्रदार्थ देकर बेहोश कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने इस मामले की शिकायत केशव पूरम स्टेशन में दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी की पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने इस मामले में संबंधित कानूनी धाराओं के तहत FIR दर्ज किया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है, जिसके बाद ही मामले की पूरी कहानी सामने आ सकेगी.

गैंगरेप के आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार

वहीं, एक और मामले में सामने आया है कि एनसीआर इलाके में 4 अगस्त को हुए गैंगरेप मामले में आरोपी बस ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को गिरफ्तार किया है. इनपर यूपी की 16 वर्षीय छात्र के साथ चलती बस में गैंगरेप करने के आरोप हैं. छात्रा 11वीं की में पढ़ती है. पीड़ित छात्रा के मुताबिक रेप के बाद आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और उसे से कश्मीरी गेट बस टर्मिनल के पास रिंग रोड के पास छोड़ दिया था. इसके बाद पीड़िता ने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था.

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