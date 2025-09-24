दिल्ली पुलिस ने हिमांशु भाऊ गैंग के सदस्य गोल्डी को दबोचा, पिस्टल-कारतूस बरामद

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात हिमांशु भाऊ गैंग के अहम सदस्य गोल्डी उर्फ विक्रांत को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. आरोपी भाऊ गैंग का एक्टिव सदस्य माना जाता था.

दरअसल, दिल्ली पुलिस राजधानी दिल्ली में गैंगेस्टरों पर लगाम लगाने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही हैं. दिल्ली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 19 सितंबर की रात करीब 10 बजे सीमा सड़क भवन, रिंग रोड, नारायणा के पास आरोपी को पकड़ा गया. मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए गोल्डी को काबू कर लिया. तलाशी में आरोपी के पास से पिस्टल और काफी मात्रा में जिंदा कारतूस मिले. इस मामले में एफआईआर क्राइम ब्रांच, पुष्प विहार में दर्ज की गई है.

अपराधी का आपराधिक इतिहास

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी गोल्डी हिमांशु भाऊ गैंग का सक्रिय सदस्य है और उस पर हरियाणा में कई संगीन केस दर्ज हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली और हरियाणा में आरोपी पर आर्म्स एक्ट समेत अन्य गम्भीर धाराओ में केस दर्ज है.

दिल्ली पुलिस इस मामले में यह भी जांच कर रही है की आरोपी दिल्ली एनसीआर में किन लोगों से मुलाकात करने वाला था. क्योंकि राजधानी दिल्ली में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के मद्देनजर बदमाश गोल्डी आया था. दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से भी इस मामले में जानकारी साझा की है.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने किया खुलासा

दिल्ली पुलिस पूछताछ में आरोपी गोल्डी ने बताया कि वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के शार्दानंद कॉलेज से बी.ए. की पढ़ाई कर चुका है बावजूद इसके वह अपराध की दुनिया में कुख्यात हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ गया और लगातार वारदातों में शामिल रहा. दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे इस गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचने के लिए सबूत तलाशे जा रहे हैं.