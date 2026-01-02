दिल्ली पुलिस ने किया धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश, फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर लेत थे लोन!

दिल्ली पुलिस ने एक बैंक लोन के धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह मामला करीब छह साल पुराना है, जिसमें आरोपी खुद को सरकारी अधिकारी बताकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंकों से लाखों रुपये का लोन हड़पते थे.

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अतुल अग्रवाल उर्फ मनीष कुमार , अजय चौरसिया और दीपक धौंडियाल के रूप में की है. आरोपियों ने खुद को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय जो बहादुर शाह ज़फर मार्ग में स्थित है, वहां का वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी बताकर सरकारी आईडी कार्ड और नकली आय प्रमाण पत्र तैयार किए थे.

बजाज फाइनेंस की ओर से कराई गई थी शिकायत दर्ज

दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह मामला बजाज फाइनेंस की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत से सामने आया है. शिकायत में बताया गया कि आरोपियों ने खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर सैलरी बेस्ड पर्सनल लोन लिया था और कुछ समय तक ईएमआई जमा करने के बाद भुगतान देना बंद कर दिया. जिसके बाद जांच की गई और खुलासा हुआ कि आरोपी कभी भी बताए गए सरकारी कार्यालयों में कार्यरत थे ही नहीं.

स्पेशल टीम की मदद से आरोपियों को किया गिरफतार

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में स्पेशल टीम से तकनीकी निगरानी रखने को कहा और लगातार छापेमारी के बाद आरोपियों को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताय की आरोपियों के दो दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापा मारा गया था.

पुलिस के अनुसार, आरोपी लोगों को लालच देकर उनके नाम पर फर्जी दस्तावेज बनवाकर उनसे बैंक का खाते खुलवाते थे और कुछ महीनों तक फर्जी कंपनी से सैलरी दिखाकर लोन हासिल करते थे. लोन मिलने के बाद रकम आपस में बांट ली जाती थी. फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य सहयोगियों की तलाश में जुटी हुई है.