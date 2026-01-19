दिल्ली पुलिस ने सोनू दरियापुर गैंग के 4 बदमाशों को दबोचा, हथियारों का जखीरा बरामद

दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सक्रिय कुख्यात सोनू दरियापुर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग के चार सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के पास से अत्याधुनिक और देसी हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है.

दिल्ली पुलिस ने रात के समय एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक संदिग्ध हालत में नजर आए. पुलिस ने जब उन्हें रोका और तलाशी ली, तो उनके पास से अवैध हथियार बरामद हुए. इसके बाद तीनों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया और पीएस नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.

पहले 43 मामले दर्ज

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रजत उर्फ गब्बर, अनुराग उर्फ हनी, आर्यन और बाद में पकड़े गए सुशील बिस्ट उर्फ पवन उर्फ पहाड़ी के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक सुशील बिस्ट एक आदतन अपराधी है, जिस पर पहले से ही 34 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं.

कारोबारियों से रंगदारी वसूलने की फिराक में थे आरोपी

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के पास से दो 32 बोर पिस्टल, दो देसी पिस्टल और कुल छह जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. जांच में सामने आया है कि ये सभी आरोपी सोनू दरियापुर गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और रोहिणी व आउटर-नॉर्थ इलाके में कारोबारियों से रंगदारी वसूलने की फिराक में थे.

अदालत ने सभी आरोपियों को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. पुलिस अब हथियारों की सप्लाई करने वालों और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है.