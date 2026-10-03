दिल्ली में नकली नोट छापने की रैकेट का भंडाफोड़, गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स स्क्वॉड ने नकली नोट बनाने और सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 18.23 लाख के नकली नोट बरामद हुए हैं. बरामद नोटों में 500 और 100 के तैयार और अधबने नोट शामिल हैं. पुलिस ने लैपटॉप, हार्ड डिस्क, कलर प्रिंटर, प्रिंटिंग मशीन, स्याही, वॉटरमार्क डाई, सिक्योरिटी थ्रेड और अन्य सामान बरामद किया.

जानकारी के मुताबिक, 1 अक्टूबर को जनकपुरी में पुलिस ने अंकित कुमार को पकड़ा, उसके पास से 500 के 250 नकली नोट यानी 1.25 लाख मिले. पूछताछ में अंकित ने बताया कि उसे नकली नोट गगनदीप सिंह उर्फ मन्नी और कुलवंत सिंह उर्फ काके से मिले थे. इसके बाद पुलिस ने दोनों को 2 अक्टूबर को बलजीत नगर, पटेल नगर से गिरफ्तार किया.

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करीब 17 लाख के तैयार और अधबने नोट मिले

पुलिस के मुताबिक, दोनों की निशानदेही पर किराए के कमरे की तलाशी ली गई, जहां से 16.98 लाख के तैयार और अधबने नकली नोट मिले. कमरे के मालिक अमित को भी गिरफ्तार किया गया. पुलिस के मुताबिक, उसे कमरे में चल रही गतिविधियों की जानकारी थी और बाद में वह भी नकली नोट तैयार करने में शामिल हो गया.

गिरोह के नेटवर्क का पुलिस लगा रही पता

पुलिस के मुताबिक, गगनदीप को प्रिंटिंग और डाई-कटिंग का अनुभव, जबकि कुलवंत को ग्राफिक डिजाइनिंग और फोटोशॉप की जानकारी थी. दोनों ने कथित तौर पर ऑनलाइन वीडियो और ट्यूटोरियल देखकर नकली नोट तैयार करने का तरीका सीखा. पुलिस अब यह पता लगा रही है कि नकली नोटों के पीछे पूरा नेटवर्क कौन चला रहा था और इन्हें कहां-कहां सप्लाई किया जाना था. मामले में थाना जनकपुरी में FIR दर्ज कर जांच की जा रही है.

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