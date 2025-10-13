दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन तांत्रिक बनकर लोगों को ठगने वाले एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है. आरोपी तांत्रिक लोगों के साथ लाखों की ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुका है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान राहुल निवासी झुंझुनूं, राजस्थान के रूप में हुई है. वह सोशल मीडिया पर खुद को आध्यात्मिक हीलर बताकर लोगों को भूत-प्रेत हटाने और निजी समस्याओं का समाधान करने का झांसा देता था.

सोशल मीडिया पर भूत भगाने का दावा करता था ठग

दिल्ली पुलिस के अनसार यह मामला तब सामने आया जब चाणक्यपुरी की रहने वाली महिला मनीषा नवीन जिलौया ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर 'अघोरी जी राजस्थान’ नाम का पेज देखा था. इस पेज के जरिए आरोपी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके घर में आत्माओं का साया है और इसे दूर करने के लिए विशेष पूजा करनी होगी.

उसने कुछ झूठी तसवीरें भेजीं जिनमें भूत जैसी आकृतियाँ दिखाईं और महिला को डराया. इसके बाद आरोपी ने रिवाज के नाम पर 1.14 लाख रुपये वसूले और फिर कॉल व मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया.

दिल्ली पुलिस की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में साइबर थाना में FIR दर्ज कर जांच शुरू की या शुरू की गई थी. पुलिस ने आरोपी के मोबाइल नंबर इंस्टाग्राम अकाउंट और बैंक खातों की जांच की. पैसे जिस खाते में गए थे वह राहुल के नाम पर मिला. टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी का लोकेशन झुंझुनूं में मिला, जहां से उसे 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया.

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी का खुलासा

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट और वेबसाइट बनाकर लोगों की भावनाओं और अंधविश्वास का फायदा उठाकर उनसे पैसे ठगता था. वह अपने वीडियो को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया पर पेड ऐड चलाता था. पुलिस ने उसके पास से तीन मोबाइल फोन, पांच सिम कार्ड, तीन डेबिट कार्ड, तीन चेकबुक और एक फर्जी वेबसाइट बरामद की है.

पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपी 50 से ज्यादा लोगों को इसी तरीके से ठग चुका है. पुलिस अब उसके बैंक खातों और ऑनलाइन गतिविधियों की जांच कर रही है ताकि अन्य पीड़ितों की भी पहचान की जा सके.