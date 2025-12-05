दिल्ली: 2017 में की थी मां की हत्या, फरार आरोपी को क्राइम ब्रांच ने नेपाल बॉर्डर से दबोचा

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साल 2017 में अपनी मां की हत्या के आरोप में फरार चल रहे आरोपी अनिमेश झा को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया. अनिमेश साल 2020 में कोविड महामारी के दौरान मिली अंतरिम जमानत के बाद से ही गायब था और ट्रायल में शामिल नहीं हुआ. कोर्ट ने उसे 2024 में फरार घोषित कर दिया था. जिसे अब नेपाल बॉर्डर से दबोचा गया.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 28 फरवरी 2017 को द्वारका नॉर्थ थाना पुलिस को मृतक की बेटी ने फोन कर बताया कि उसकी मां दो तीन दिनों से कॉल रिसीव नहीं कर रही हैं. उसे शक था कि उसका भाई अनिमेश, जो अक्सर मां से झगड़ा करता था, कुछ गलत कर सकता है. पुलिस जब घर पहुंची तो वहां महिला का शव मिला.

जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

जांच में पता चला कि अनिमेश ने गुस्से और संपत्ति के विवाद में अपनी ही मां की हत्या कर दी थी. उसी समय उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन जमानत मिलने के बाद वह नेपाल भाग गया. भागने के बाद वह तभी से नेपाल में ही छिपकर रह रहा था.

दिल्ली पुलिस ने रणनीति के तहत की गिरफ्तारी

फरार आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक टीम बनाई. पुलिस टीम कई महीनों से आरोपी की गतिविधियों पर तकनीकी निगरानी रख रही थी. टीम ने मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी इनपुट के आधार पर उसकी मूवमेंट ट्रैक की.

बुधवार (3 दिसंबर) और गुरुवार (4 दिसंबर) की रात आरोपी की लोकेशन सोनौली, महाराजगंज (यूपी) में इंडो-नेपाल सीमा के पास मिली. पुलिस ने घेराबंदी कर उसे नौतन रोड से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने किया खुलासा

दिल्ली पुलिस के मुताबिक अनिमेश झा द्वारका का रहने वाला है और बी-टेक ग्रेजुएट है. उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका था. परिवार में वह, मां और एक बहन थे. पुलिस के अनुसार पढ़ाई के बाद वह नशे का आदी हो गया था.

इसी बात पर मां से अक्सर झगड़ा होता था. उसे शक था कि मां अपनी संपत्ति बहन के नाम करने वाली हैं. इसी रंजिश में उसने हत्या कर दी. अब आरोपी को कोर्ट में पेश करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.