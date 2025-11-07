फल बेचकर करता था बैंक की रेकी, रात में करता था डकैती, दिल्ली में 'मामू गैंग' का पर्दाफाश

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे कुख्यात बैंक लुटेरे को गिरफ्तार किया है जो कई राज्यों की पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था. बदायूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला 51 साल के कमरुल्ला उर्फ मामू को दिल्ली पुलिस की टीम ने उत्तम नगर इलाके के महावीर एन्क्लेव से पकड़ा है. यह आरोपी कर्नाटक और महाराष्ट्र में दर्ज कई बैंक डकैती के मामलों में वांटेड था.

फल विक्रेता बन कर छिपा था दिल्ली में कुख्यात अपराधी

दिल्ली पुलिस की टीम को खुफिया जानकारी मिली कि मामू नाम का शातिर अपराधी दिल्ली में फल विक्रेता के भेष में छिपा हुआ है. दिल्ली पुलिस की टीम ने इलाके में जाल बिछाकर मामू को धर दबोचा. बादामी, कर्नाटक में दर्ज एफआईआर नंबर में उसके खिलाफ पहले से ही एनबीडब्ल्यू जारी था.

दिल्ली पुलिस की जांच में अहम खुलासा

दिल्ली पुलिस ने जब इस मामले में जांच को आगे बढ़ाया तो यह खुलासा हुआ कि मामू एक संगठित इंटरस्टेट गैंग मामू गैंग का लीडर है. जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई बैंकों में डकैती कर चुका है. यह गैंग बहुत चालाकी से काम करता है. दिन में फल बेचने के बहाने बैंक के आस-पास रेकी करता है और रात के समय वारदात को अंजाम देता है. लूट के बाद गैंग के सदस्य अलग-अलग शहरों में जाकर फिर से आम लोगों के बीच घुल-मिल जाते हैं.

आरोपी पर कई राज्यों में दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे

दिल्ली पुलिस के मुतबिक आरोपी कमरुल्ला के खिलाफ पहले से ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में दस से ज्यादा मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और बैंक डकैती जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, वह एक आदतन अपराधी और गैंग का मास्टरमाइंड है, जो पिछले दो दशकों से सक्रिय है. क्राइम ब्रांच के मुतबिक आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके गिरोह से जुड़े बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है. जल्द ही इस मामले में सिंडिकेट से जुड़े और लोगों की गिरफ्तारी होगी.