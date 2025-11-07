हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRफल बेचकर करता था बैंक की रेकी, रात में करता था डकैती, दिल्ली में 'मामू गैंग' का पर्दाफाश

फल बेचकर करता था बैंक की रेकी, रात में करता था डकैती, दिल्ली में 'मामू गैंग' का पर्दाफाश

Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस की टीम को खुफिया जानकारी मिली कि मामू नाम का शातिर अपराधी दिल्ली में फल विक्रेता के भेष में छिपा हुआ है, जिसके बाद जाल बिछाकर उसे दबोच लिया गया.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: अजीत | Updated at : 07 Nov 2025 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे कुख्यात बैंक लुटेरे को गिरफ्तार किया है जो कई राज्यों की पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था. बदायूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला 51 साल के कमरुल्ला उर्फ मामू को दिल्ली पुलिस की टीम ने उत्तम नगर इलाके के महावीर एन्क्लेव से पकड़ा है. यह आरोपी कर्नाटक और महाराष्ट्र में दर्ज कई बैंक डकैती के मामलों में वांटेड था.

फल विक्रेता बन कर छिपा था दिल्ली में कुख्यात अपराधी

दिल्ली पुलिस की टीम को खुफिया जानकारी मिली कि मामू नाम का शातिर अपराधी दिल्ली में फल विक्रेता के भेष में छिपा हुआ है. दिल्ली पुलिस की टीम ने इलाके में जाल बिछाकर मामू को धर दबोचा. बादामी, कर्नाटक में दर्ज एफआईआर नंबर में उसके खिलाफ पहले से ही एनबीडब्ल्यू जारी था.

दिल्ली पुलिस की जांच में अहम खुलासा 

दिल्ली पुलिस ने जब इस मामले में जांच को आगे बढ़ाया तो यह खुलासा हुआ कि मामू एक संगठित इंटरस्टेट गैंग मामू गैंग का लीडर है. जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई बैंकों में डकैती कर चुका है. यह गैंग बहुत चालाकी से काम करता है. दिन में फल बेचने के बहाने बैंक के आस-पास रेकी करता है और रात के समय वारदात को अंजाम देता है. लूट के बाद गैंग के सदस्य अलग-अलग शहरों में जाकर फिर से आम लोगों के बीच घुल-मिल जाते हैं.

आरोपी पर कई राज्यों में दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे

दिल्ली पुलिस के मुतबिक आरोपी कमरुल्ला के खिलाफ पहले से ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में दस से ज्यादा मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और बैंक डकैती जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, वह एक आदतन अपराधी और गैंग का मास्टरमाइंड है, जो पिछले दो दशकों से सक्रिय है. क्राइम ब्रांच के मुतबिक आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके गिरोह से जुड़े बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है. जल्द ही इस मामले में सिंडिकेट से जुड़े और लोगों की गिरफ्तारी होगी.

और पढ़ें
Published at : 07 Nov 2025 05:21 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार
शांभवी चौधरी ने 2-2 बार वोट दिया? कांग्रेस ने उठाए सवाल, RJD ने कहा- अलग फ्रॉड चल रहा
शांभवी चौधरी ने 2-2 बार वोट दिया? कांग्रेस ने उठाए सवाल, RJD ने कहा- अलग फ्रॉड चल रहा
टेलीविजन
माही विज ने वीडियो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट, बताया किस बात का है दुख, दोस्तों से लगाई ये गुहार
वीडियो शेयर कर माही विज ने दिया हेल्थ अपडेट, जाहिर किया अपना दुख
Advertisement

वीडियोज

Delhi Police ने Social Media के जरिए Online ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़
Bihar Election 2025:बिहार चुनाव में दिग्गजों ने झोंकी ताकत, करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां । Breaking News
Bihar Election 2025: बिहार में आज दूसरे चरण के चुनवी प्रचार के लिए NDA और INDIA ALLIANCE करेंगे रैली
गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार
शांभवी चौधरी ने 2-2 बार वोट दिया? कांग्रेस ने उठाए सवाल, RJD ने कहा- अलग फ्रॉड चल रहा
शांभवी चौधरी ने 2-2 बार वोट दिया? कांग्रेस ने उठाए सवाल, RJD ने कहा- अलग फ्रॉड चल रहा
टेलीविजन
माही विज ने वीडियो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट, बताया किस बात का है दुख, दोस्तों से लगाई ये गुहार
वीडियो शेयर कर माही विज ने दिया हेल्थ अपडेट, जाहिर किया अपना दुख
क्रिकेट
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
जनरल नॉलेज
भारत का सबसे बड़ा दानवीर कौन, हर साल कितना पैसा कर देते हैं दान?
भारत का सबसे बड़ा दानवीर कौन, हर साल कितना पैसा कर देते हैं दान?
यूटिलिटी
दावत का न्योता कहीं खाली न कर दे आपका बैंक खाता, शादी का कार्ड भेजकर ऐसे ठगी कर रहे स्कैमर्स
दावत का न्योता कहीं खाली न कर दे आपका बैंक खाता, शादी का कार्ड भेजकर ऐसे ठगी कर रहे स्कैमर्स
नौकरी
80 हजार से ज्यादा सैलरी पाने का मौका, यहां निकली डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती
80 हजार से ज्यादा सैलरी पाने का मौका, यहां निकली डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
Embed widget