खुद को 'मृत' दिखाकर अदालत को दिया धोखा, दिल्ली पुलिस ने गोरखपुर से आरोपी को दबोचा

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच एक चौंकाने वाला मामला उजागर करते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने खुद को मृत घोषित कर कोर्ट और पुलिस को धोखा दिया था. आरोपी का नाम वीरेंद्र विमल है. जो दिल्ली के मूंगेशपुर गांव का रहने वाला है. उसे गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया.

दिल्ली पुलिस के मुतबिक आरोपी ने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर अदालत को यह विश्वास दिलाया कि उसकी मौत 24 अगस्त 2021 को हो चुकी है. इसके बाद कोर्ट ने उसके खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई समाप्त कर दी थी. लेकिन दिल्ली पुलिस टीम ने जांच में पाया कि आरोपी जिंदा है और फरार चल रहा है.

पुलिस ने डिजिटल रिकॉर्ड और स्थानीय स्तर पर जांच कर यह साबित किया कि कोई मौत हुई ही नहीं थी. आरोपी को गोरखपुर से ट्रैक कर गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद उसकी पहचान क्राइम कुंडली ऐप और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से पक्की की गई जिससे यह साफ हो गया कि यही वही व्यक्ति है जिसने अदालत में फर्जी कागज लगाकर खुद को मृत बताया था.

आरोपी पर कई मामले दर्ज

आरोपी वीरेंद्र विमल पर थाना बवाना में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें चोरी, घर में सेंधमारी और अवैध हथियार रखने जैसे आरोप शामिल हैं. वह रात के समय फैक्टरियों और मकानों में सेंध लगाकर कीमती सामान, कैश और वाहन चोरी करता था.पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 35(1)(b) के तहत कार्रवाई करते हुए उसे अदालत में पेश किया है.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस इस मामले में शामिल और लोगो की तलाश कर रही है. दिल्ली पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है. कि आरोपी ने फर्जी सर्टिफिकेट कहा से बनवाया था. दिल्ली पुलिस जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारी कर सकती है.