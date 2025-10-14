फर्जी इन्वेस्टमेंट ऐप से लाखों की ठगी, दिल्ली पुलिस ने खोला विदेशी नेटवर्क का राज, 1 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की साइबर पुलिस ने एक बड़े व्हाट्सएप निवेश फ्रॉड का भंडाफोड़ किया है. इस गिरोह ने लोगों को विदेशी कंपनी के नाम पर निवेश का झांसा देकर करोड़ों रुपये हड़प लिए थे. पुलिस ने मामले में पश्चिम बंगाल के कोलकाता निवासी राजिब दत्ता को गिरफ्तार किया है. उसके पास से मोबाइल और कई आपत्तिजनक चैट्स बरामद की गई हैं, जिनसे उसके चीनी ठग नेटवर्क से लिंक सामने आए हैं.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक शिखा गुप्ता नाम की महिला ने शिकायत दी थी कि उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश योजना में शामिल किया गया. ठगों ने विदेशी कंपनी के नाम पर झूठे मुनाफे के स्क्रीनशॉट दिखाकर भरोसा दिलाया. इसके बाद महिला ने अपने बैंक खाते से करीब दो लाख जमा कर दिए. लेकिन जब और पैसे मांगे जाने लगे तो उसे ठगी का एहसास हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

दिल्ली पुलिस की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश करने के लिए एक टीम का गठन किया. दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी के आईसीआईसीआई बैंक खाते और उससे जुड़े ईमेल और मोबाइल नंबर की जानकारी जुटाई. तकनीकी जांच में व्हाट्सएप चैट्स, बैंक ट्रेल और आईपी लॉग का विश्लेषण किया गया. इसके बाद उत्तराखंड में छापेमारी कर आरोपी को अरेस्ट किया गया.

पूछताछ में आरोपी ने किया खुलासा

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी राजिब दत्ता ने स्वीकार किया कि वह ठगों के लिए पहली लेयर के बैंक खातों का संचालन करता था. जिनके जरिए ठगे गए पैसे आगे भेजे जाते थे. बरामद चैट्स में चीनी नागरिकों से कमीशन और ट्रांजेक्शन की बातचीत भी मिली है. साइबर थाना शाहदरा की टीम इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है ताकि बाकी सदस्यों की पहचान की जा सके और पीड़ितों के पैसे की रिकवरी हो सके. पुलिस का मानना है कि यह गिरोह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले ऑनलाइन निवेश ठगों से जुड़ा हुआ है.