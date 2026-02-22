पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के समर्थन में करते थे पोस्ट, दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु से 6 को दबोचा

दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर अहम कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता प्राप्त की है. पुलिस ने पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों के समर्थन में सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है.

पुलिस द्वारा इस मामले में तमिलनाडु से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया. तमिलनाडू के उथुकुली से 2, पल्लादम से 3 और तिरुमुरुगनपूंडी इलाके से 1 आरोपी पकड़ा गया है. यह सभी आरोपी फर्जी आधार कार्ड के सहारे पहचान छिपाकर गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे.

पुलिस ने आरोपियों से बरामद किया ये सामान

पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं. सभी आरोपियों को ट्रेन के जरिए दिल्ली लाया गया है. आतंकियों के लिए मददगार इन आरोपियों ने कई शहरों में रैकी भी की है.

बताया जा रहा है कि आरोपियों द्वारा दिल्ली में फ्री कश्मीर के पोस्टर भी लगाए गए थे. पुलिस के मुताबिक यह सभी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबत, उमर, मोहम्मद लितान, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल हैं.

फर्जी आधार कार्ड का कर रहे थे इस्तेमाल

इन सभी को तिरुप्पुर जिले के उथुकुली (2), पल्लडम (3) और तिरुमुरुगनपूंडी (1) स्थित गारमेंट यूनिट्स से पकड़ा गया. बताया जा रहा है कि ये लोग फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे.फिलहाल सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

साथ पुलिस द्वारा यह भी पता लगाया जा रहा है कि इनके अलावा इसमें अन्य लोग शामिल हैं या नहीं. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आगे की जांच शुरू कर कार्रवाई शुरू कर दी है. इन सभी के मोबाइल फोन और सिम कार्ड के जरिए जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस इन सभी के पुराने इतिहास को भी खंगाल रही है. इन आरोपियों ने अब तक क्या-क्या किया है इसकी भी जानकारी ली जा रही है.