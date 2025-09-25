हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा, 25 को दबोचा

अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा, 25 को दबोचा

Delhi News: दिल्ली पुलिस की ‘बांग्लादेशी सेल’ ने राष्ट्रीय राजधानी और कानपुर देहात में कार्रवाई की. पकड़े गए सभी बांग्लादेशी पिछले 8 सालों से बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में रह रहे थे.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 25 Sep 2025 04:38 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान तेज हो गया है. इसी कड़ी में साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ‘बांग्लादेशी सेल’ ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में संयुक्त कार्रवाई कर 25 अवैध बंगलादेशी नागरिकों को दबोचा. ये सभी पिछले करीब आठ वर्षों से बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में रह रहे थे.

कैसे पकड़ में आये 25 अवैध बांग्लादेशी?

डीसीपी साउथ-ईस्ट के मुताबिक, अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की धर-पकड़ के लिए बांग्लादेशी सेल के एसआई कंवलजीत और एएसआई बृजेश के नेतृत्व में हवलदार वेदप्रकाश, अरुण, मोहित, राजेश और महिला हवलदार ज्योति बंसल की टीम का गठन किया गया था. टीम ने झुग्गी-बस्तियों, मज़दूर बस्तियों और अनधिकृत कॉलोनियों में दस्तावेज़ सत्यापन अभियान चलाया. इसी दौरान सतर्क निगरानी में दिल्ली से दो बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए.

पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों की हुई पहचान

जिनकी पहचान हसन शेख (35) और अब्दुल शेख (37) के रूप में हुई, जो बांग्लादेश के सतखेड़ा जिला के मोनिपुर गांव के रहने वाले हैं. पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे पश्चिम बंगाल के खुलना बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में दाख़िल हुए थे. जांच के दौरान यह भी पता चला कि उनके रिश्तेदार कानपुर देहात में रह रहे हैं.

कानपुर देहात में बड़ी छापेमारी

इस जानकारी पर पुलिस की टीम 20 सितंबर की रात कानपुर देहात पहुंची. जहां दबिश डालकर 23 और बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया. इस तरह कुल 25 बांग्लादेशी नागरिकों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ने में कमायाबी पाई. इनसे शुरुआती पूछताछ में पता चला कि सभी आरोपी अकुशल मजदूर हैं और कबाड़ी का काम, खेतिहर मजदूरी या दिहाड़ी मजदूरी कर अपनी आजीविका चला रहे थे. इनके पास भारत में रहने के लिए किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज या अनुमति नहीं थी.

सभी को गिरफ्तार कर सराय काले खां के एमसीडी सामुदायिक अस्थायी निरोध केंद्र में रखा गया है. जहां से कानूनी प्रक्रिया के बाद सभी को वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जा रही है.

और पढ़ें
Published at : 25 Sep 2025 04:32 PM (IST)
Tags :
Bangladeshi DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IAF को मिला 97 तेजस फाइटर जेट का 'बूस्टर डोज', 62 हजार करोड़ की मेगा डिफेंस डील फाइनल
IAF को मिला 97 तेजस फाइटर जेट का 'बूस्टर डोज', 62 हजार करोड़ की मेगा डिफेंस डील फाइनल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Jain Resource Recycling IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
India Test Squad: वेस्ट इंडीज के खिलाफ़ Team India का ऐलान, Shubman Gill कप्तान
CJI Remark Controversy: SC फैसले पर Anirudhacharya का विवादित बयान, CJI पर टिप्पणी
Communal Clash: Davangere में 'I Love Mohammed' बैनर पर बवाल, पथराव से तनाव
Nalanda Student Suicide Protest: कॉलेज में बवाल, तोड़फोड़ और पुलिस का लाठीचार्ज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IAF को मिला 97 तेजस फाइटर जेट का 'बूस्टर डोज', 62 हजार करोड़ की मेगा डिफेंस डील फाइनल
IAF को मिला 97 तेजस फाइटर जेट का 'बूस्टर डोज', 62 हजार करोड़ की मेगा डिफेंस डील फाइनल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
रोहित शर्मा की 'साली' हैं सलमान खान की Ex भाभी, क्रिकेटर की वाइफ से है सीमा का ये खास रिश्ता
सलमान खान की Ex भाभी हैं रोहित शर्मा की 'साली', क्रिकेटर की वाइफ से है खास रिश्ता
दिल्ली NCR
स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा है भेष, 17 छात्राओं ने लगाया है शोषण का आरोप
स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा है भेष, 17 छात्राओं ने लगाया है शोषण का आरोप
हेल्थ
Yawning Ealth Problem: सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
यूटिलिटी
Haryana Lado Lakshmi Yojana: परिवार में है किसी की सरकारी नौकरी क्या फिर भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, जान लें नियम
परिवार में है किसी की सरकारी नौकरी क्या फिर भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, जान लें नियम
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget