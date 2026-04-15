दिल्ली: प्रेमी की शादी रोकने के लिए होने वाली दुल्हन पर किया एसिड अटैक, आरोपी महिला गिरफ्तार

उत्तर पूर्वी दिल्ली के इंदिरा विहार इलाके में एसिड अटैक में झुलसी 21 साल की युवती की हालत गंभीर बनी हुई हैं. युवती को गुरुतेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. युवती की 19 अप्रैल को ही शादी होने वाली थी. पुलिस ने इस मामले में 26 साल की महिला को गिरफ़्तार किया गया हैं. आरोप है महिला का युवती के होने वाले दूल्हे से प्रेम संबंध था.

पुलिस के मुताबिक 14 अप्रैल को गोकुलपुरी थाने में युवती पर तेज़ाब से हमला किए जाने का मामला सामने आया था. पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची तो परिजन उसे जीटीबी अस्पताल ले जा चुके थे. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जाँच आगे बढ़ाई. फॉरेंसिक विभाग की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और सबूत इकट्ठा किए.

दू्ल्हे से प्रेम प्रसंग की वजह से फेंका एसिड

शुरुआती जांच में पता चला है कि पीड़ित युवती की शादी रविवार, 19 अप्रैल को होनी थी. बताया जा रहा है कि जिस युवक से उसकी शादी होने वाली थी, उसे आरोपी महिला का प्रेम प्रसंग था और वो इस शादी को रोकना चाहती थी. इसलिए उसने ये ख़ौफ़नाक कदम उठाया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला ने पीड़िता पर उस वक्त एसिड से हमला किया जब वो घर में मेहंदी की रस्म की तैयारियों में जुटी हुई थी. एसिड हमले के बाद युवती चीख पुकार से हड़कंप मच गया. परिजन आनन फ़ानन में युवती को अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. इस मामले में गोकलपुरी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 124(1) के तहत FIR दर्ज की गई.

पीड़िता के पड़ोसी ने बताया कि युवती बड़े परिवार से आती है, वो पांच बहनें और एक भाई है. उनका कहना है कि बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में काफी तेज रही है और उसने शिक्षक की एक परीक्षा को भी पास कर लिया था. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. लोगों में काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है.

परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त और जल्द कार्रवाई की मांग की है. वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ़्तार कर लिया है. आगे की जांच जारी है.

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