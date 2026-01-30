हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली पुलिस और MCD की बड़ी कार्रवाई, ड्रग माफिया अलका सासन का अवैध निर्माण ध्वस्त

दिल्ली पुलिस और MCD की बड़ी कार्रवाई, ड्रग माफिया अलका सासन का अवैध निर्माण ध्वस्त

Delhi News: दिल्ली पुलिस और नगर निगम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ड्रग माफिया अलका सासन का डाबरी इलाके स्थिति अवैध निर्माण ध्वस्त किया है. पुलिस ने कहा कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 30 Jan 2026 10:42 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के डाबरी इलाके में दिल्ली पुलिस और नगर निगम ने मिलकर ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम ने पुलिस की मौजूदगी में एक मकान पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की. यह कार्रवाई JJ कॉलोनी, बिंदापुर, उत्तम नगर स्थित मकान नंबर B-101 पर की गई, जो अलका सासन पत्नी मनोज नागिया के नाम पर दर्ज है. पुलिस के मुताबिक, अलका सासन ड्रग तस्करी से जुड़े मामलों में पहले से ही बदनाम रही है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम के तहत 28 से ज्यादा मामले दर्ज हैं.

अवैध निर्माण की शिकायत पर प्रशासन ने की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, अवैध निर्माण की सूचना मिलने के बाद डाबरी थाने की ओर से नगर निगम को इसकी जानकारी दी गई. इसके बाद MCD की टीम ने डाबरी पुलिस के सहयोग से मौके पर पहुंचकर अवैध हिस्सों को गिरा दिया. कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था.

पूरा परिवार आपराधिक गतिविधियों में रहा है लिप्त

दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अलका सासन के पति मनोज नागिया भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं और उनके खिलाफ 15 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. इतना ही नहीं, परिवार के अन्य सदस्य भी अलग-अलग मामलों में आरोपी रहे हैं. उनके बेटे करण पर एक्साइज और एनडीपीएस एक्ट के तहत 7 केस, बेटे गौरव उर्फ गोलू पर एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के 4 केस, जबकि बेटी मनीषा पर एक्साइज एक्ट के 3 मामले दर्ज बताए गए हैं.

कानून तोड़ने वालों पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, इलाके में अवैध निर्माण और नशे के कारोबार को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

Published at : 30 Jan 2026 10:13 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
