नीरज बवाना, नवीन बाली गैंग पर बड़ा एक्शन, 2 शार्प शूटर गिरफ्तार, 5 अवैध हथियार बरामद

दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ टीम ने कुख्यात नीरज बवाना नवीन बाली गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन पिस्टल, दो देसी कट्टे और आठ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

पुलिस के मुताबिक 23 मार्च 2026 की रात करीब 11:30 बजे स्पेशल स्टाफ को गुप्त सूचना मिली थी कि गैंग के कुछ हथियारबंद सदस्य इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में हैं.

दिल्ली पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस टीम ने जाल बिछाकर पीएस एनआईए थाना क्षेत्र में दो संदिग्ध युवकों को दबोच लिया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान सतेंद्र निवासी रोहिणी और तरुण उर्फ तोरी निवासी बावाना के रूप में हुई है. तलाशी लेने पर उनके पास से दो पिस्टल .32 बोर, एक पिस्टल 9 एमएम, दो देसी कट्टे और आठ जिंदा कारतूस बरामद हुए.

गैंगेस्टर नीरज बवाना नवीन बाली गैंग के सक्रिय सदस्य है दोनों

पुलिस जांच में सामने आया कि सतेंद्र नीरज बवाना नवीन बाली गैंग का सक्रिय सदस्य है और उस पर अपहरण, मारपीट और हत्या की कोशिश जैसे कई मामले पहले से दर्ज हैं. वहीं तरुण उर्फ तोरी 2017 से गैंग के लिए काम कर रहा है और 2020 में स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ के बाद भी गिरफ्तार हो चुका है.

पूछताछ में तरुण ने खुलासा किया कि उसे गैंग के सरगना नवीन उर्फ बाली ने हरियाणा से हथियार मंगाने का जिम्मा दिया था और आगे किसी वारदात के आदेश का इंतजार करने को कहा गया था. इस मामले में थाना एनआईए में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब हथियारों के स्रोत और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है.

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