हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली पुलिस का स्मार्ट युग शुरू, 3D चित्र से डिजिटल सेवा तक, स्थापना दिवस पर किए बड़े बदलाव

दिल्ली पुलिस का स्मार्ट युग शुरू, 3D चित्र से डिजिटल सेवा तक, स्थापना दिवस पर किए बड़े बदलाव

Delhi News: दिल्ली पुलिस ने कल (16 फरवरी) को 79वां स्थापना दिवस मनाया. इस मौके पर 3D चित्र अनावरण, डिजिटल सेवाएं लॉन्च की गई. साथ ही ड्रग्स व साइबर क्राइम पर सख्ती भी दर्ज की गई.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 17 Feb 2026 08:20 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस ने कल (16 फरवरी) अपना 79वां स्थापना दिवस गर्व, गरिमा और उत्साह के साथ मनाया. इस अवसर पर राजधानी का माहौल सुरक्षा, सम्मान और नई ऊर्जा से भर उठा. कार्यक्रम का आयोजन पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड पर किया गया. जहां पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने देश के महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल का 32 फीट ऊंचा भव्य 3D चित्र अनावरण किया.

साथ ही यह चित्र न केवल राष्ट्रनिर्माण में उनके योगदान को श्रद्धांजलि है. बल्कि पुलिस बल के लिए साहस, एकता और सेवा भावना की प्रेरणा भी है. स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस ने टेक्नोलॉजी आधारित सुरक्षा व्यवस्था, स्मार्ट पुलिसिंग और सख्त कानून व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी मजबूती से दोहराया, जो बदलते दौर में राजधानी की सुरक्षा को नई दिशा देता है.

दिल्ली पुलिस का बड़ा कदम PCC-CVR की नई ऑनलाइन सेवा लॉन्च

समारोह के दौरान पुलिस मुख्यालय के रिसेप्शन पर देश का सर्वश्रेष्ठ थाना ट्रॉफी प्रदर्शित करने के लिए एक खास ट्रॉफी विट्रिन भी शुरू किया गया. साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पुलिस आयुक्त ने परिसर में एक पौधा भी लगाया. टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस ने Police Clearance Certificate और Character Verification Report के लिए नई वेब और टैब आधारित डिजिटल सेवा शुरू की. इस ऑनलाइन सिस्टम से अब आवेदन प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और तेज हो गई है. आवेदन के 21 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र सीधे ई-मेल पर मिल जाएगा, जिससे लोगों को काफी सुविधा होगी.

ड्रग्स और साइबर क्राइम पर कड़ा प्रहार अपराध में आई बड़ी गिरावट

इस मौके पर युवाओं को नशे और अपराध से दूर रखने के उद्देश्य से JJ प्रीमियर लीग T-10 क्रिकेट टूर्नामेंट की भी शुरुआत की गई. पुलिस का मानना है कि खेल युवाओं को फिट और जागरूक बनाता है. स्थापना दिवस परेड में पुलिस आयुक्त ने बताया कि 2025 में दिल्ली पुलिस ने 6,144 किलो ड्रग्स जब्त की और ड्रग नेटवर्क से जुड़ी 44 संपत्तियां सील कीं, जिनमें से 29 को कानूनी प्रक्रिया के बाद गिराया भी गया. साइबर क्राइम रोकने के लिए 1 लाख रुपये से ऊपर की ऑनलाइन ठगी के मामलों में ऑटोमेटिक एफआईआर की व्यवस्था शुरू की गई है. पिछले साल के मुकाबले 2025 में गंभीर अपराध 8%, लूट 12%, झपटमारी 17% और चोरी 26% कम हुई है, जो पुलिस की लगातार मेहनत का नतीजा है.

ये भी पढ़िए- NEET छात्रा मौत: पप्पू यादव का बड़ा दावा, कांड से 2 नेताओं का कनेक्शन जोड़ा, नाम भी बताया

Published at : 17 Feb 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE 79th Raising Day Jai Singh Road
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली पुलिस का स्मार्ट युग शुरू, 3D चित्र से डिजिटल सेवा तक, स्थापना दिवस पर किए बड़े बदलाव
दिल्ली पुलिस का स्मार्ट युग शुरू, 3D चित्र से डिजिटल सेवा तक, स्थापना दिवस पर किए बड़े बदलाव
दिल्ली NCR
'फन रील बनाने निकले थे रईसजादे', दिल्ली द्वारका हादसे में इकलौते बेटे को खोने वाली मां ने मांगा इंसाफ
'फन रील बनाने निकले थे रईसजादे', दिल्ली द्वारका हादसे में इकलौते बेटे को खोने वाली मां ने मांगा इंसाफ
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली-NCR में मौसम ने मारा यू-टर्न! बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी, जानें IMD का नया अपडेट
दिल्ली-NCR में मौसम ने मारा यू-टर्न! बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी, जानें IMD का नया अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली में इस साल का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड, राजधानी में बारिश को लेकर भी आया अपडेट
दिल्ली में इस साल का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड, राजधानी में बारिश को लेकर भी आया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Aligarh Breaking: जलाभिषेक के दौरान करणी सेना और पुलिस में झड़प,
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में OM Birla-विक्रम मिस्री होंगे शामिल
Nalasopara Fire Breaking: पालघर जिले में भीषण आग, सब कुछ जलकर राख! | ABP News | Palghar
Tarique Rahman Oath Ceremony: Bangladeshमें आज पीएम पद की शपथ लेंगे तारिक रहमान | Breaking
AI Impact Summit : मुंबई पहुंचे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन का गर्मजोशी से किया स्वागत |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: रिटायर्ड फौजी की 'खूनी सनक', पत्नी-बेटे की गोली मारकर हत्या, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
कानपुर: रिटायर्ड फौजी की 'खूनी सनक', पत्नी-बेटे की गोली मारकर हत्या, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
इंडिया
AI Impact Summit 2026: इमैनुएल मैक्रों पत्नी के साथ मुंबई पहुंचे, PM मोदी से आज होगी मुलाकात? जानें 3 शेड्यूल
इमैनुएल मैक्रों पत्नी के साथ मुंबई पहुंचे, PM मोदी से आज होगी मुलाकात? जानें 3 शेड्यूल
क्रिकेट
T-20 World cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में लगे लगातार 4,4,4,4,4..., इस गेंदबाज के नाम दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्ड कप में लगे लगातार 4,4,4,4,4..., इस गेंदबाज के नाम दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'लिंकअप-ब्रेकअप से कौन नहीं गुजरता', रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
जम्मू और कश्मीर
जम्मू: बाल सुधार गृह से दो पाकिस्तानी समेत 3 नाबालिग फरार, पुलिसकर्मियों को भी किया घायल
जम्मू: बाल सुधार गृह से दो पाकिस्तानी समेत 3 नाबालिग फरार, पुलिसकर्मियों को भी किया घायल
जनरल नॉलेज
Vietnam Birthdays: वियतनाम में लोग नहीं मनाते अपना जन्मदिन, जानें क्या है इसकी वजह?
वियतनाम में लोग नहीं मनाते अपना जन्मदिन, जानें क्या है इसकी वजह?
शिक्षा
ये कोर्स कर लिए तो बिना JEE Main के मिलेगा IIT में एडमिशन, देख लें पूरी लिस्ट
ये कोर्स कर लिए तो बिना JEE Main के मिलेगा IIT में एडमिशन, देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget