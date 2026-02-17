दिल्ली पुलिस का स्मार्ट युग शुरू, 3D चित्र से डिजिटल सेवा तक, स्थापना दिवस पर किए बड़े बदलाव

दिल्ली पुलिस ने कल (16 फरवरी) अपना 79वां स्थापना दिवस गर्व, गरिमा और उत्साह के साथ मनाया. इस अवसर पर राजधानी का माहौल सुरक्षा, सम्मान और नई ऊर्जा से भर उठा. कार्यक्रम का आयोजन पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड पर किया गया. जहां पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने देश के महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल का 32 फीट ऊंचा भव्य 3D चित्र अनावरण किया.

साथ ही यह चित्र न केवल राष्ट्रनिर्माण में उनके योगदान को श्रद्धांजलि है. बल्कि पुलिस बल के लिए साहस, एकता और सेवा भावना की प्रेरणा भी है. स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस ने टेक्नोलॉजी आधारित सुरक्षा व्यवस्था, स्मार्ट पुलिसिंग और सख्त कानून व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी मजबूती से दोहराया, जो बदलते दौर में राजधानी की सुरक्षा को नई दिशा देता है.

दिल्ली पुलिस का बड़ा कदम PCC-CVR की नई ऑनलाइन सेवा लॉन्च

समारोह के दौरान पुलिस मुख्यालय के रिसेप्शन पर देश का सर्वश्रेष्ठ थाना ट्रॉफी प्रदर्शित करने के लिए एक खास ट्रॉफी विट्रिन भी शुरू किया गया. साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पुलिस आयुक्त ने परिसर में एक पौधा भी लगाया. टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस ने Police Clearance Certificate और Character Verification Report के लिए नई वेब और टैब आधारित डिजिटल सेवा शुरू की. इस ऑनलाइन सिस्टम से अब आवेदन प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और तेज हो गई है. आवेदन के 21 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र सीधे ई-मेल पर मिल जाएगा, जिससे लोगों को काफी सुविधा होगी.

ड्रग्स और साइबर क्राइम पर कड़ा प्रहार अपराध में आई बड़ी गिरावट

इस मौके पर युवाओं को नशे और अपराध से दूर रखने के उद्देश्य से JJ प्रीमियर लीग T-10 क्रिकेट टूर्नामेंट की भी शुरुआत की गई. पुलिस का मानना है कि खेल युवाओं को फिट और जागरूक बनाता है. स्थापना दिवस परेड में पुलिस आयुक्त ने बताया कि 2025 में दिल्ली पुलिस ने 6,144 किलो ड्रग्स जब्त की और ड्रग नेटवर्क से जुड़ी 44 संपत्तियां सील कीं, जिनमें से 29 को कानूनी प्रक्रिया के बाद गिराया भी गया. साइबर क्राइम रोकने के लिए 1 लाख रुपये से ऊपर की ऑनलाइन ठगी के मामलों में ऑटोमेटिक एफआईआर की व्यवस्था शुरू की गई है. पिछले साल के मुकाबले 2025 में गंभीर अपराध 8%, लूट 12%, झपटमारी 17% और चोरी 26% कम हुई है, जो पुलिस की लगातार मेहनत का नतीजा है.

ये भी पढ़िए- NEET छात्रा मौत: पप्पू यादव का बड़ा दावा, कांड से 2 नेताओं का कनेक्शन जोड़ा, नाम भी बताया