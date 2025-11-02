दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' से ऐसे आसान होगा सफर

महिलाओं को 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' के लिए पंजीकरण कराने को प्रोत्साहित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार (2 नवंबर) को कहा कि इस सुविधा से शहर की महिलाओं, 12 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त और सुविधाजनक यात्रा का मार्ग प्रशस्त होगा.

सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं और लड़कियों से कार्ड के लिए ऑनलाइन नामांकन कराने का आग्रह किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' लॉन्च किया है.

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 2, 2025

इस व्यक्तिगत स्मार्ट कार्ड पर कार्डधारक का नाम और तस्वीर अंकित होगी. दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बस नेटवर्क में मुफ्त यात्रा की सुविधा के अलावा, यह कार्ड टॉप-अप/रिचार्ज सक्षम होगा, जिससे अन्य परिवहन प्रणालियों में भी इसका उपयोग संभव होगा. सीएम गुप्ता ने कार्ड की तस्वीर दिखाते हुए वीडियो क्लिप के साथ एक संदेश में कहा कि अब 12 साल से अधिक उम्र की बेटियां, बहनें और माताएं डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त और सुविधाजनक यात्रा कर सकेंगी.

सीएम गुप्ता ने कहा कि यह पहल दिल्ली में महिलाओं के लिए यात्रा को आसान बनाने, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने और नारी शक्ति को अधिक सुविधाएं और सम्मान प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) ढांचे के तहत जारी किया जाएगा.

दिल्ली का वास्तविक निवासी होना चाहिए डिजिटल कार्ड प्राप्त करने के लिए

यह केवल दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की अनुमति देगा और अन्य परिवहन साधनों पर उपयोग के लिए रिचार्ज और टॉप-अप सुविधा प्रदान करेगा. बयान में कहा गया है कि डिजिटल कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदकों को दिल्ली का वास्तविक निवासी होना चाहिए, उनकी आयु 12 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और उनके पास वैध प्रमाण होना चाहिए.

इससे पहले डीटीसी ने दिल्ली में सभी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड और महिलाओं/ट्रांसजेंडरों के लिए बस यात्रा कार्ड (दोनों एनसीएमसी कार्ड) जारी करने के लिए बैंकों को सूचीबद्ध करने हेतु रुचि पत्र (ईओआई) जारी किया था.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस एनसीएमसी कार्ड का उपयोग अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों के अलावा, पीओएस/ईटीआईएम का उपयोग करते हुए एनसीएमसी अनुपालक एएफसीएस परियोजना में किया जाएगा.

स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सूचीबद्ध करने के दौरान डीटीसी ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था पांच वर्षों के लिए होगी.

व्यक्तिगत स्मार्ट कार्ड पर कार्डधारक का नाम और तस्वीर अंकित होगी. सार्वजनिक परिवहन निगम द्वारा जारी ईओआई में कहा गया है कि डीटीसी और क्लस्टर बस नेटवर्क में मुफ्त यात्रा के अलावा, यह कार्ड टॉप-अप/रिचार्ज सक्षम होगा, जिससे अन्य परिवहन प्रणालियों में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा.

सहेली कार्ड के लिए ऑनलाइन पंजीकरण दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और सहेली कार्ड पोर्टल पर खुला है.

सहेली कार्ड का यह उद्देश्य

सहेली कार्ड का उद्देश्य पुरानी गुलाबी कागज वाली टिकट प्रणाली को बदलना है, जिसकी अपनी सीमाएं थीं और जिसके दुरुपयोग और अक्षमताओं की संभावना अधिक थी. स्मार्ट कार्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि लाभ वास्तविक निवासियों तक पहुंचें. यह योजना यह भी सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली के बाहर के लोग इस योजना का दुरुपयोग न करें.

डीटीसी वर्तमान में दिल्ली में 24x7 आधार पर 44 बस डिपो और नोएडा में एक बस डिपो संचालित कर रही है. जुलाई तक, इन 44 डिपो से 3,266 (1,950 इलेक्ट्रिक और 1,694 सीएनजी) बसों का एक सक्रिय बेड़ा संचालित होता था.

बस डिपो को चार क्षेत्रों, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक क्षेत्रीय प्रबंधक करता है, और प्रत्येक डिपो का नेतृत्व एक डिपो प्रबंधक करता है. इसके अलावा, डीटीसी के राजधानी भर में 4 कॉर्पोरेट कार्यालय और 40 पास सेक्शन हैं.