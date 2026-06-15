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दिल्ली की महिलाओं के लिए जरूरी अपडेट, पिंक सहेली कार्ड बनवाने जा रही हैं तो पहले जान लें नया नियम

Delhi News In Hindi: दिल्ली में पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड केंद्र अब हर सोमवार को बंद रहेंगे. नई व्यवस्था आज 15 जून 2026 से लागू है. फ्री बस यात्रा के लिए आधार लिंक्ड स्मार्ट कार्ड डिजिटल पहचान भी होगा.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 15 Jun 2026 11:39 AM (IST)
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दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा का लाभ ले रही महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है. पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी करने वाले केंद्रों में अब बदलाव किया गया है. दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के नए फैसले के अनुसार अब ये केंद्र हर सोमवार को बंद रहेंगे. नई व्यवस्था 15 जून 2026 यानी आज से लागू हो गई है.

दरअसल, DTC ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड वितरण व्यवस्था में संशोधन करते हुए कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश तय कर दिया है. अब राजधानी के सभी कार्ड वितरण केंद्र हर सोमवार को पूरी तरह बंद रहेंगे. कार्ड बनवाने या किसी भी सेवा के लिए केंद्र जाने वाली महिलाओं को अब पहले से शेड्यूल जांच लेना जरूरी है. 

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स्मार्ट कार्ड बनेगा डिजिटल पहचान का माध्यम

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड केवल मुफ्त बस यात्रा का पास नहीं है, बल्कि यह महिलाओं की डिजिटल पहचान का भी माध्यम बनेगा. आधार से लिंक इस कार्ड में क्यूआर कोड होगा, जिसके जरिए बस में यात्रा का सत्यापन किया जाएगा. बस में चढ़ते ही कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कार्ड स्कैन कर यात्रा दर्ज कर लेंगे और महिला को बिना टिकट के सफर करने की सुविधा मिलेगी.

कौन बनवा सकता है कार्ड, क्या जरूरी दस्तावेज?

यह सुविधा केवल दिल्ली की स्थायी महिला निवासियों के लिए उपलब्ध है. आवेदन के समय दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है. कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, दिल्ली का वैध निवास प्रमाण (राशन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली बिल आदि) और हालिया पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं. दिल्ली सरकार की इस योजना से अब तक लाखों महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं. योजना का उद्देश्य महिलाओं को सस्ती और आसान सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है.

मंगलवार से शनिवार तक ये है टाइमिंग

DTC अधिकारियों ने कहा कि साप्ताहिक अवकाश की नई व्यवस्था से केंद्रों पर काम करने वाले कर्मचारियों को आराम मिलेगा और सेवा की गुणवत्ता बनी रहेगी. महिलाओं से अपील की गई है कि वे सोमवार को केंद्र पर न आएं और मंगलवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच आवेदन करें.

ये भी कहा गया है कि कार्ड बनने के बाद इसे सावधानी से संभालकर रखें क्योंकि यह यात्रा के साथ-साथ पहचान का भी दस्तावेज है. यह नया नियम उन महिलाओं के लिए खासतौर पर उपयोगी है जो कार्ड बनवाने जा रही हैं. पहले से केंद्र जाकर निराश न हों, इसलिए नया शेड्यूल जरूर याद रखें.

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Published at : 15 Jun 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Pink Saheli Card News
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