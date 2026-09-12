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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRविधायकों-पूर्व विधायकों की प्रॉपर्टी का होगा खुलासा? किरण बेदी ने HC से की बड़ी मांग

विधायकों-पूर्व विधायकों की प्रॉपर्टी का होगा खुलासा? किरण बेदी ने HC से की बड़ी मांग

दिल्ली PG विवाद के बीच किरण बेदी ने MLAs, पार्षदों और MCD अधिकारियों की संपत्तियों का खुलासा कराने की मांग की.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 12 Sep 2026 11:41 AM (IST)
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दिल्ली में एक PG को लेकर उठे सवालों के बीच पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए गंभीर सवाल उठाए हैं. यह मामला BJP विधायक अनिल शर्मा के स्वामित्व वाले बताए जा रहे एक PG से जुड़ा है. आरोप है कि यह संपत्ति निर्माण नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़ी है.

किरण बेदी ने अपनी पोस्ट में सवाल उठाया कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ MCD अधिकारियों की संपत्तियों का खुलासा कराने का निर्देश दे सकता है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "क्या दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा वर्तमान में निर्वाचित और पूर्व सभी विधायकों, पार्षदों और MCD अधिकारियों को यह निर्देश दिया जा सकता है कि वे दिल्ली में अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर सीधे तौर पर मौजूद सभी संपत्तियों का खुलासा करें?"

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कानूनों के उल्लंघन के आरोपों पर चिंता

किरण बेदी ने आगे कहा, "आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसी कई संपत्तियां संदिग्ध रूप से कानूनों और नियमों का उल्लंघन करते हुए अधिग्रहित की गई हैं या उनका संचालन किया जा रहा है. चाहे मामला इमारतों का हो या व्यावसायिक गतिविधियों का, यह स्थिति सालों से चली आ रही और वर्तमान में भी मौजूद भाई-भतीजावाद की संस्कृति के मद्देनजर गंभीर चिंता का विषय है."

संपत्तियों की निगरानी की कही बात

उन्होंने ऐसी संपत्तियों से जुड़े कानूनी और सुरक्षा के सवालों पर भी चिंता जताई. बेदी ने लिखा, "ऐसी संपत्तियां कई कानूनी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बन रही हैं. यह मांग इस विश्वास, भरोसे और अपेक्षा पर आधारित है कि संबंधित क्षेत्रों में कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी प्राथमिक स्तर पर निगरानी की जिम्मेदारी निभाते हैं."

किरण बेदी की इस पोस्ट के बाद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की संपत्तियों की पारदर्शिता और उनकी निगरानी को लेकर बहस फिर तेज हो गई है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 12 Sep 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Kiran Bedi DELHI NEWS
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