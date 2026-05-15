पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिससे दिल्ली में अब पेट्रोल के दाम 97.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 90.67 प्रति लीटर हो गई है. इससे दिल्ली की आम जनता पर भारी प्रभाव पड़ा है. एक ओर लोग इस बात से परेशान हैं कि रोजमर्रा में उनका आना-जाना तो महंगा हुआ ही है, साथ ही चीजें महंगी होने की आशंका में उनका घर का बजट हिल जाएगा. दूसरी ओर, कुछ लोगों का यह कहना है कि विश्व स्तर पर चल रहे तनाव के बीच तेल के दाम बढ़ने का अंदेशा पहले ही लग गया था, एक नागरिक के रूप में इस बात का ध्यान रखना होगा.

धौला कुआं के एक पेट्रोल पंप पर एक उपभोक्ता का कहना है, "हमें इसे दो नजरियों से देखना होगा. इसे समझने के दो तरीके हैं. यह निश्चित रूप से लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन अगर आप समग्र स्थिति को देखें, तो दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं. ईंधन की उपलब्धता मुश्किल होती जा रही है, मांग बढ़ रही है और कच्चे तेल की प्रति बैरल लागत बहुत अधिक हो गई है. इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, भले ही कीमतों में 3 रुपये की वृद्धि हो रही हो, एक नागरिक के रूप में हमें व्यापक परिदृश्य को समझना होगा."

यह भी पढ़ें: आबकारी नीति केस से अलग हुईं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, अरविंद केजरीवाल बोले, 'सत्य की जीत हुई'

सरकार का समर्थन करने की बात

उपभोक्ता का कहना है, "महंगाई पर भी असर पड़ेगा क्योंकि जब भी पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो सभी संबंधित क्षेत्र प्रभावित होते हैं और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं. मौजूदा वैश्विक स्थिति और चल रहे युद्धों को देखते हुए, मेरा मानना ​​है कि सरकार ने यह निर्णय सोच-समझकर लिया होगा. मेरी राय में, हमें इसका समर्थन करना चाहिए."

'पेंशन लेते हैं, सस्ते में अच्छा खाना खाते हैं विधायक-सांसद'

वहीं, पेट्रोल पंप पर मौजूद एक व्यक्ति ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अभी तो ये दाम और बढ़ेंगे. अगर पैसा बचाना ही है तो विधायक-सांसद भी एक ही पेंशन लें. अलग-अलग पेंशन लेना छोड़ दें. अपने खर्चे कम करें. विधायक-सांसदों को कैनटीम में 25 रुपये में खाना मिलता है. मीट हो या शाकाहारी, सारा खाना 25 रुपये में खाते हैं. वहीं, आम जनता को एक समय का खाना 100 रुपये का पड़ता है. सारा खर्चा पब्लिक पर डाला जा रहा है. हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है.

'गैस के बजाय लकड़ी का ही करें इस्तेमाल'

कपिल देव नाम के शख्स ने अंदेशा जताया है कि आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ेंगी. किचन और जेब पर भारी असर पड़ेगा. उनका कहना है, "मैं अनुरोध करता हूं, गैस जलाना बंद कर दें और लकड़ी का ही प्रयोग करें."

यह भी पढ़ें: दिल्ली में तूफान और बारिश का अलर्ट, पर नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, तापमान पहुंचेगा 41 डिग्री के पार