दिल्ली में पालतू पिटबुल ने बच्चे पर किया हमला, बुरी तरह से जख्मी मासूम अस्पताल में भर्ती

दिल्ली के प्रेम नगर थाना इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है. यहां एक पालतू पिटबुल ने गली में खेल रहे 6 साल के मासूम बच्चे पर अचानक हमला कर दिया. पिटबुल द्वारा किया गया यह हमला इतना खतरनाक था कि वह खुद को बचा भी नहीं सका. पिटबुल ने बच्चे को बुरी तरह घायल कर दिया और उसका एक कान तक काट डाला.

घटना के वक्त आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनते ही तुरंत मौके पर पहुंचे. लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया. इसके बाद परिजनों ने बिना देर किए घायल बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है.

दिल्ली-NCR में आवारा कुत्ते भी परेशानी का सबब!

दिल्ली-एनसीआर में पेट डॉग्स के अलावा आवारा कुत्ते एक बड़ी परेशानी बने हुए हैं. सड़कों पर आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. आम लोगों के लिए अब सड़कों पर चलना भी खतरे से खाली नहीं है. पिछले कुछ सालों में कुत्ते के काटने के मामले में भारी इजाफा देखा गया है. अक्सर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं डॉग्स बाइट का शिकार होती हैं.

स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या है निर्देश?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया था, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा में मौजूद आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द पकड़कर शेल्टर होम में रखने की बात कही गई थी. हालांकि पशु प्रेमियों ने इस फैसला को लेकर विरोध भी दर्ज किया था.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रेलवे स्टेशन, पार्क और बाकी सार्वजनिक जगहों से स्ट्रीट डॉग्स को हटाकर शेल्टर होम में रखा जाना है. कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए पशु प्रेमियों ने फैसले के खिलाफ याचिका डाली थी और 7 नवंबर को कोर्ट ने फैसले में किसी भी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया था.