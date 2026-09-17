गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: SIR से नाम कटने के बाद भी नहीं जागे लोग? 15 दिन में सिर्फ 62 हजार आवेदन

दिल्ली: SIR से नाम कटने के बाद भी नहीं जागे लोग? 15 दिन में सिर्फ 62 हजार आवेदन

दिल्ली की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आने के बाद 31 अगस्त को जारी सूची में करीब 47.5 लाख नाम हटाए गए थे, जबकि दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया में 15 सितंबर तक केवल 62,583 फॉर्म-6 ही जमा हुए हैं.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 17 Sep 2026 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आने के बाद जिन लोगों के नाम हटे हैं, उनके पास उन्हें वापस जुड़वाने का मौका है, लेकिन शुरुआती 15 दिनों के आंकड़े कुछ और कहानी बता रहे हैं. 31 अगस्त को जारी सूची में करीब 47.5 लाख नाम हटाए गए थे, जबकि 30 सितंबर तक चलने वाली दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया में 15 सितंबर तक केवल 62,583 फॉर्म-6 ही जमा हुए हैं.

4.75 लाख आवेदन की उम्मीद, अभी आंकड़ा काफी पीछे

चुनाव कार्यालय के अनुमान के मुताबिक करीब 4.75 लाख लोग नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह संख्या ड्राफ्ट सूची से हटाए गए 47.5 लाख नामों की लगभग 10 फीसदी है. फिलहाल 15 दिनों में आए 62,583 आवेदन इस अनुमान से काफी कम हैं.

यहां एक और आंकड़ा ध्यान खींचता है. ड्राफ्ट सूची जारी होने से पहले ही दिल्ली में 2.12 लाख फॉर्म-6 जमा किए जा चुके थे. यानी 31 अगस्त के बाद शुरू हुई दावे-आपत्तियों की अवधि में आवेदन की गति पहले के मुकाबले धीमी रही है.

'मां वागीश्वरी से प्रार्थना है...' PM मोदी के जन्मदिन पर कुमार विश्वास ने यूं दी बधाई

किस जिले में कितने लोगों ने नाम जुड़वाने के लिए किया आवेदन

जिलेवार तस्वीर देखें तो पश्चिमी दिल्ली में सबसे ज्यादा 7834 फॉर्म-6 जमा हुए हैं. इसके बाद उत्तर-पश्चिम जिले में 6384 और पूर्वी दिल्ली में 6297 आवेदन आए हैं. उत्तर-पूर्वी दिल्ली से 5585 और दक्षिण-पश्चिम जिले से 5436 लोगों ने आवेदन किया है. बाहरी उत्तर जिले में 4287 और मध्य-उत्तर में 4188 आवेदन दर्ज किए गए हैं. मध्य जिले में 2647 और पुराने दिल्ली क्षेत्र में 2547 फॉर्म-6 जमा हुए हैं. सबसे कम आवेदन नई दिल्ली जिले से आए हैं, जहां यह संख्या सिर्फ 1203 रही.

एसआईआर की प्रक्रिया अभी केवल उन 47.5 लाख नामों तक सीमित नहीं है, जिन्हें ड्राफ्ट सूची से हटाया गया है. प्रारूप सूची में जगह पाने वाले करीब 33 लाख मतदाताओं को भी अलग-अलग विसंगतियों के संबंध में नोटिस भेजे जा रहे हैं. ड्राफ्ट सूची में करीब 97 लाख मतदाता शामिल हैं. ऐसे में 33 लाख लोगों को नोटिस मिलना कुल संख्या के एक-तिहाई से भी ज्यादा है. इन मामलों में दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तस्वीर और बदल सकती है.

दिल्ली में लगातार बदलता रहता है लोगों का ठिकाना

चुनाव अधिकारियों का मानना है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों के आने-जाने का असर भी इस पूरी प्रक्रिया पर पड़ रहा है. खासकर सरकारी कर्मचारियों समेत कई लोग कुछ वर्षों तक दिल्ली में रहने के बाद नौकरी या दूसरी वजहों से अपने मूल राज्य या किसी अन्य राज्य में चले जाते हैं.

एसआईआर के दौरान करीब 47 लाख लोगों की ओर से गणना प्रपत्र भी जमा नहीं किया गया था. अब 30 सितंबर तक चलने वाली दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया में हटाए गए नामों में से कितने लोग वापस अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करते हैं यह इस प्रक्रिया के समापन के बाद स्पष्ट होगा.

अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका का चंद्रशेखर आजाद ने किया विरोध

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Delhi SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
'मां वागीश्वरी से प्रार्थना है...' PM मोदी के जन्मदिन पर कुमार विश्वास ने यूं दी बधाई
'मां वागीश्वरी से प्रार्थना है...' PM मोदी के जन्मदिन पर कुमार विश्वास ने यूं दी बधाई
दिल्ली NCR
अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका का चंद्रशेखर आजाद ने किया विरोध, क्या कहा?
अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका का चंद्रशेखर आजाद ने किया विरोध, क्या कहा?
दिल्ली NCR
मुंडका से BJP विधायक पर FIR दर्ज, दलित मंडल अध्यक्ष ने लगाए मारपीट का आरोप
मुंडका से BJP विधायक पर FIR दर्ज, दलित मंडल अध्यक्ष ने लगाए मारपीट का आरोप
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, अधिकारियों को फटकार
सत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, अधिकारियों को फटकार
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Hit and Run Case: लव जिहाद के शैतान का डरावना खेल, पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
हाइवे पर कारों की टक्कर..हादसा भयंकर। Jordan। Amman Accident। Viral News
Janhit with Chitra Tripathi : UPI पर चार्ज, अमेरिका को फायदा ? | UPI Payment Charges | Rahul Gandhi
Janhit With Chitra Tripathi: दो बाबाओं की 'टक्कर', Dhirendra Shastri ने किस बाबा का 'पर्चा' निकाला ?
Saudi-Houthi War Update : सऊदी हूती युद्ध पर ताजा हालात | Middle East Conflict | Yemen | Makka
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अपना तेल और गैस कहीं और से...', 100% टैरिफ का बिल लाकर भारत से बोला US
'अपना तेल और गैस कहीं और से...', 100% टैरिफ का बिल लाकर भारत से बोला US
दिल्ली NCR
अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका का चंद्रशेखर आजाद ने किया विरोध, क्या कहा?
अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका का चंद्रशेखर आजाद ने किया विरोध, क्या कहा?
इंडिया
CM विजय ने जन्मदिन पर की पीएम मोदी की तारीफ, 'मजबूत भारत बनाने के लिए...'
CM विजय ने जन्मदिन पर की पीएम मोदी की तारीफ, 'मजबूत भारत बनाने के लिए...'
बॉलीवुड
पीएम मोदी को भाई मानती थीं लता मंगेशकर, कहा था- 'उनका ध्यान लोगों के लिए कुछ करने पर रहता है'
पीएम मोदी को भाई मानती थीं लता मंगेशकर, कहा था- 'वे बाकी नेताओं से अलग हैं'
बिजनेस
साल का सबसे बड़ा इश्यू खुला, 22 हजार 569 करोड़ के NSE IPO में पैसा लगाएं या बचें?
साल का सबसे बड़ा इश्यू खुला, 22 हजार 569 करोड़ के NSE IPO में पैसा लगाएं या बचें?
क्रिकेट
बिना एक भी गेंद खेले बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा, कैसे हुआ ये कमाल?
बिना एक भी गेंद खेले बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा, कैसे हुआ ये कमाल?
इंडिया
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली-वाराणसी-सिलीगुड़ी तक सफर सिर्फ 6 घंटे में, लखनऊ में बनेगा जंक्शन
दिल्ली-वाराणसी-सिलीगुड़ी तक सफर सिर्फ 6 घंटे में, लखनऊ में बनेगा जंक्शन
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget