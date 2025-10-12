दिवाली-भैयादूज पर दिल्लीवालों को होगी बसों की किल्लत, सड़कों से हटाई गईं 556 सीएनजी बस

राजधानी दिल्ली में दिवाली और भैयादूज के मौके पर बस से सफर करने वालों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) की 556 सीएनजी बसें खराबी और तय उम्र पूरी होने के कारण सड़कों से हटा दी गई हैं. अब डीटीसी के बेड़े में शामिल 705 सीएनजी बसों में से केवल 149 ही चल रही हैं. यानी, त्योहारी सीजन में दिल्ली की सड़कों पर बसों की भारी कमी रहेगी.

डीटीसी के अधिकारियों के अनुसार, इन बसों ने या तो 15 साल की तय उम्र पूरी कर ली है या फिर चलने की किलोमीटर सीमा पार कर ली है. नियमों के मुताबिक, ऐसी बसों को अब सड़कों पर नहीं उतारा जा सकता. पिछले साल भी जब बसों की उम्र पूरी हो रही थी, तब तत्कालीन सरकार ने नई बसों की कमी के कारण इनके संचालन की अवधि कुछ समय के लिए बढ़ा दी थी, लेकिन अब वह अवधि भी खत्म हो चुकी है. इसलिए चरणबद्ध तरीके से पुरानी बसों को सेवा से हटा दिया जा रहा है.

आम लोगों पर पड़ेगा बसों की कमी का असर

राजधानी में इस समय रोजाना लाखों लोग डीटीसी और क्लस्टर बसों से सफर करते हैं. त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या और बढ़ जाती है. ऐसे में बसों की कमी का असर सीधे आम लोगों पर पड़ेगा. यात्रियों को या तो बस के इंतजार में ज्यादा समय लग सकता है या फिर उन्हें निजी वाहनों और ऑटो का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे जेब पर भी असर पड़ेगा.

दिल्ली सरकार ने बनाई इलेक्ट्रिक बसों को लाने की योजना

जानकारों की माने तो दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को मज़बूत करने की ज़रूरत है. एक वक्त था जब दिल्ली में डीटीसी की 5,000 से ज्यादा बसें सड़कों पर दौड़ती थीं, लेकिन अब उनकी संख्या घटकर आधी रह गई है. सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों को लाने की योजना बनाई है, पर उनका संचालन पूरी तरह शुरू होने में अभी और वक्त लग रहा है.

अभी फिलहाल डीटीसी के पास इन 556 बसों के विकल्प के तौर पर कोई नई बस उपलब्ध नहीं है. ऐसे में दिवाली और भैयादूज जैसे त्योहारों पर बस यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.