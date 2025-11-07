7 नवंबर को दिल्ली की हवा देश में सबसे प्रदूषित, शुक्रवार को थी सीजन की सबसे ठंडी रात

दिल्ली के लोगों ने शुक्रवार (7 नवंबर) को देश भर में सबसे प्रदूषित हवा में सांस ली. सभी शहरों की तुलना में राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता सबसे खराब श्रेणी में दर्ज की गई जबकि एनसीआर के शहर दूसरे स्थान पर रहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में शाम चार बजे 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 322 दर्ज किया गया जिसके साथ शहर की स्थिति ‘रेड जोन’ में रही और दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा.

गाजियाबाद शुक्रवार को दूसरे स्थान पर था

राष्ट्रीय राजधानी पिछले दिन पांचवें स्थान पर थी, जबकि गाजियाबाद शुक्रवार को 314 एक्यूआई के साथ दूसरे स्थान पर था. नोएडा में एक्यूआई 306 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है. सीपीसीबी के समीर ऐप के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी के 38 निगरानी केंद्रों में से 29 केंद्रों ने वायु गुणवत्ता को ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया है, जहां एक्यूआई 300 से अधिक था. दिल्ली में शुक्रवार को पीएम 2.5 प्रमुख प्रदूषक रहा.

पराली जलाने का प्रदूषण में कितना हाथ?

वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के लिए निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) ने अनुमान लगाया कि पराली जलाए जाने से दिल्ली के प्रदूषण में इसकी हिस्सेदारी 8.6 प्रतिशत थी और शनिवार को ये बढ़कर 30.9 प्रतिशत हो सकती है, जबकि रविवार को इसके 31.2 प्रतिशत पर पहुंच जाने का अनुमान है. सैटेलाइ से प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि गुरुवार (6 नवंबर) को पंजाब में पराली जलाने की कुल 351 घटनाएं दर्ज की गईं जबकि हरियाणा में 35 और उत्तर प्रदेश में 200 घटनाएं सामने आईं.

दिल्ली में कैसी रहेगी एयर क्वालिटी?

दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बने रहने की संभावना है. दिवाली के बाद से, राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता 'खराब' और 'बेहद खराब' श्रेणियों के बीच उतार-चढ़ाव करती रही है, और कभी-कभी 'गंभीर' श्रेणी में भी पहुंच गई है.

शुक्रवार को मौसम की सबसे ठंडी रात

दिल्ली में शुक्रवार को इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी और न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि बृहस्पतिवार को भी यहां न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस ही था.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम है. आईएमडी ने शनिवार के लिए कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है तथा अधिकतम तापमान 27-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12-14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.