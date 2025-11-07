हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR7 नवंबर को दिल्ली की हवा देश में सबसे प्रदूषित, शुक्रवार को थी सीजन की सबसे ठंडी रात

7 नवंबर को दिल्ली की हवा देश में सबसे प्रदूषित, शुक्रवार को थी सीजन की सबसे ठंडी रात

Delhi Air Pollution: मौसम विभाग ने दिल्ली में 8 नवंबर को कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है. अधिकतम तापमान 27-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12-14 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकती है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 10:54 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के लोगों ने शुक्रवार (7 नवंबर) को देश भर में सबसे प्रदूषित हवा में सांस ली. सभी शहरों की तुलना में राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता सबसे खराब श्रेणी में दर्ज की गई जबकि एनसीआर के शहर दूसरे स्थान पर रहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में शाम चार बजे 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 322 दर्ज किया गया जिसके साथ शहर की स्थिति ‘रेड जोन’ में रही और दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा.

गाजियाबाद शुक्रवार को दूसरे स्थान पर था

राष्ट्रीय राजधानी पिछले दिन पांचवें स्थान पर थी, जबकि गाजियाबाद शुक्रवार को 314 एक्यूआई के साथ दूसरे स्थान पर था. नोएडा में एक्यूआई 306 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है. सीपीसीबी के समीर ऐप के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी के 38 निगरानी केंद्रों में से 29 केंद्रों ने वायु गुणवत्ता को ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया है, जहां एक्यूआई 300 से अधिक था. दिल्ली में शुक्रवार को पीएम 2.5 प्रमुख प्रदूषक रहा.

पराली जलाने का प्रदूषण में कितना हाथ?

वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के लिए निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) ने अनुमान लगाया कि पराली जलाए जाने से दिल्ली के प्रदूषण में इसकी हिस्सेदारी 8.6 प्रतिशत थी और शनिवार को ये बढ़कर 30.9 प्रतिशत हो सकती है, जबकि रविवार को इसके 31.2 प्रतिशत पर पहुंच जाने का अनुमान है. सैटेलाइ से प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि गुरुवार (6 नवंबर) को पंजाब में पराली जलाने की कुल 351 घटनाएं दर्ज की गईं जबकि हरियाणा में 35 और उत्तर प्रदेश में 200 घटनाएं सामने आईं.

दिल्ली में कैसी रहेगी एयर क्वालिटी?

दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बने रहने की संभावना है. दिवाली के बाद से, राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता 'खराब' और 'बेहद खराब' श्रेणियों के बीच उतार-चढ़ाव करती रही है, और कभी-कभी 'गंभीर' श्रेणी में भी पहुंच गई है.

शुक्रवार को मौसम की सबसे ठंडी रात

दिल्ली में शुक्रवार को इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी और न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि बृहस्पतिवार को भी यहां न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस ही था.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम है. आईएमडी ने शनिवार के लिए कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है तथा अधिकतम तापमान 27-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12-14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

और पढ़ें
Published at : 07 Nov 2025 10:50 PM (IST)
Tags :
AIR Pollution DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
बॉलीवुड
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
क्रिकेट
IND vs AUS: अब तक सिर्फ एक भारतीय कर पाया ऐसा, कल 5वें टी20 में बुमराह रचेंगे इतिहास; जानें किस रिकॉर्ड की हो रही बात
अब तक सिर्फ एक भारतीय कर पाया ऐसा, कल 5वें टी20 में बुमराह रचेंगे इतिहास
Advertisement

वीडियोज

'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
वोट प्रतिशत बढ़ने की क्या है 'इनसाइड' स्टोरी?
भोजपुरी स्टार का मेला...चंपारण में होगा खेला?
दिल्ली टू बिहार...वोटों का कारोबार! |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
बॉलीवुड
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
क्रिकेट
IND vs AUS: अब तक सिर्फ एक भारतीय कर पाया ऐसा, कल 5वें टी20 में बुमराह रचेंगे इतिहास; जानें किस रिकॉर्ड की हो रही बात
अब तक सिर्फ एक भारतीय कर पाया ऐसा, कल 5वें टी20 में बुमराह रचेंगे इतिहास
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
हेल्थ
Myrmecophobia: किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
यूटिलिटी
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
विश्व
पाकिस्तान की इस हरकत पर फूटा रूस का गुस्सा, दूतावास ने दुनिया के सामने सुनाई खरी-खरी
पाकिस्तान की इस हरकत पर फूटा रूस का गुस्सा, दूतावास ने दुनिया के सामने सुनाई खरी-खरी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget