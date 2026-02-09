दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार के अंदर तीन शव मिलने की खबर ने जितना पुलिस को चौंकाया, उससे कहीं ज्यादा मृतकों के परिवार सदमे में हैं. परिजनों का कहना है कि घर से निकलते वक्त मृतक रणधीर बिल्कुल सामान्य और खुश थे, किसी तरह की परेशानी या तनाव की बात नहीं थी. परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा कि जिन लोगों को उन्होंने हंसते-मुस्कुराते घर से विदा किया, वही कुछ घंटों बाद इस तरह मृत पाए जाएंगे.

परिवार को नहीं थी किसी अनहोनी की आशंका

घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजन सकते में आ गए. एक मृतक के परिवार की सदस्य सविता ने कहा, "जो भी हुआ, बाहर हुआ. जब वे घर से निकले, तो खुश थे. वे आमतौर पर सिर्फ काम के लिए निकलते हैं. नहीं तो, वे पूरे दिन घर पर ही रहते हैं. वे सभी कॉल भी सामने से उठाते थे, कभी कुछ छिपाकर नहीं करते थे."

शाम को पुलिस के आने से खुला राज

रणधीर के परिवार के सदस्य हरीश ने बताया, "शाम को करीब 5 बजे पुलिस उसके घर आई. तभी हमें इस घटना के बारे में पता चला. हम नहीं जानते कि उसके साथ कौन से दो लोग मिले. वह बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था." हरीश का कहना है कि परिवार को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि रणधीर किन लोगों के साथ गया था.

आत्महत्या की बात पर परिजन हैरान

परिवार के एक अन्य सदस्य सरवर ने भी आत्महत्या की आशंका पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "वह सुबह मुझसे मिला और कहा कि वह काम से कहीं जा रहा है. वह नरेश के साथ था. हमें नहीं पता कि उनके साथ तीसरा व्यक्ति कौन था. वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आत्महत्या कर ले. अगर उसकी कोई दुश्मनी होती, तो हमें उसके बारे में पता होता."

जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तीनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई. परिजनों के बयानों के बाद मामला और भी रहस्यमय हो गया है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी.