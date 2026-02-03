हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Crime: पिता बना हैवान! 14 साल की बेटी से कई बार रेप, पीड़िता खुद पहुंची थाने, पहाड़गंज का मामला

Delhi Crime: पिता बना हैवान! 14 साल की बेटी से कई बार रेप, पीड़िता खुद पहुंची थाने, पहाड़गंज का मामला

Dehi Paharganj Rape: मध्य दिल्ली के पहाड़गंज में 14 वर्षीय बेटी से कई बार दुष्कर्म करने के आरोप में पिता को गिरफ्तार किया गया है. पीड़िता खुद थाने पहुंची, पुलिस ने मेडिकल जांच कर बयान दर्ज किया.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 03 Feb 2026 07:22 AM (IST)
Preferred Sources

देश की राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने ही अपनी बेटी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी. मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक पिता द्वारा अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी से कई बार रेप किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. 

आलम ये रहा कि आठवीं कक्षा की छात्रा पीड़िता खुद अपने मकान मालिक के साथ पहाड़गंज थाने पहुंची और पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है. ये सारी जानकारी पुलिस ने 2 फरवरी को मामला दर्ज होने के बाद दी है.

मां के गांव जाने के बाद पिता बना हैवान!

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी मां करीब 15 दिन पहले बिहार स्थित पैतृक गांव चली गई थी, जिसके बाद घर में अकेलेपन का फायदा उठाकर पिता ने उसका शोषण शुरू किया. लड़की के अनुसार, 31 जनवरी और 1 फरवरी की रात उसके पिता ने घर में उसके साथ जबरन रेप किया. उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसे धमकाकर चुप रहने को मजबूर किया और किसी को भी बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी. लड़की ने अपने बयान में पुलिस को ये भी बताया कि उसका पिता अपनी मां के साथ भी कई बार जबरन ऐसी हरकत करता था.

छोटे भाई-बहनों की सुरक्षा को लेकर सामने आई लड़की

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, पीड़िता ने बयान में कहा कि पिछले 10 से 15 दिनों के भीतर उसके साथ चार से पांच बार इसी तरह की घटनाएं हुईं. बच्ची ने यह भी बताया कि वह अपने छोटे भाई-बहनों की सुरक्षा को लेकर डरी हुई थी, इसलिए हिम्मत जुटाकर सामने आई. पुलिस ने शिकायत मिलते ही विशेष टीम का गठन किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की.

और पढ़ें
Published at : 03 Feb 2026 07:22 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI CRIME NEWS Paharganj News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'उसका रेप किया...', एपस्टीन फाइल्स में आया जॉर्ज बुश का नाम, चौंकाने वाले आरोप आए सामने
'उसका रेप किया...', एपस्टीन फाइल्स में आया जॉर्ज बुश का नाम, चौंकाने वाले आरोप आए सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, निजी परिसर में पूजा-पाठ मौलिक अधिकार, रोक नहीं लगा सकता प्रशासन
इलाहबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, निजी परिसर में पूजा-पाठ मौलिक अधिकार, रोक नहीं लगा सकता प्रशासन
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
Advertisement

वीडियोज

Pakistan boycott India T20 World Cup match: पाकिस्तान ने अपना 'भविष्य' बिगाड़ लिया? | Hindi News
Trump Tariff on India: भारत को ट्रंप टैरिफ से बड़ी राहत...25% से 18% किया टैरिफ | Tariff on India
Crime News: खूनी शिकारी...टारगेट पर सूरज बिहारी ! Sansani
Janhit: संसद में चीन पर 'युद्ध'...राहुल का संसद में कटाक्ष | Rahul Gandhi | Parliament Session
Rajasthan News: मकान मालिक के नाम चोर का 'वो' लेटर लिपस्टिक, दीवार पर लिखा पैगाम | Unique Crime
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उसका रेप किया...', एपस्टीन फाइल्स में आया जॉर्ज बुश का नाम, चौंकाने वाले आरोप आए सामने
'उसका रेप किया...', एपस्टीन फाइल्स में आया जॉर्ज बुश का नाम, चौंकाने वाले आरोप आए सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, निजी परिसर में पूजा-पाठ मौलिक अधिकार, रोक नहीं लगा सकता प्रशासन
इलाहबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, निजी परिसर में पूजा-पाठ मौलिक अधिकार, रोक नहीं लगा सकता प्रशासन
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
ट्रेंडिंग
Optical Illusion: ये किस तरह गले मिल रहे हैं लड़का और लड़की? तस्वीर देखकर चील जैसी नजर वाले भी खा गए धोखा
ये किस तरह गले मिल रहे हैं लड़का और लड़की? तस्वीर देखकर चील जैसी नजर वाले भी खा गए धोखा
जनरल नॉलेज
Continent Formation: एशिया से लेकर यूरोप तक, जानें कैसे बने थे कॉन्टिनेंट्स?
एशिया से लेकर यूरोप तक, जानें कैसे बने थे कॉन्टिनेंट्स?
जनरल नॉलेज
GDP Ranking 2026: दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाएं कौन-सी? जानिए भारत किस नंबर पर
GDP Ranking 2026: दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाएं कौन-सी? जानिए भारत किस नंबर पर
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget