देश की राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने ही अपनी बेटी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी. मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक पिता द्वारा अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी से कई बार रेप किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है.

आलम ये रहा कि आठवीं कक्षा की छात्रा पीड़िता खुद अपने मकान मालिक के साथ पहाड़गंज थाने पहुंची और पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है. ये सारी जानकारी पुलिस ने 2 फरवरी को मामला दर्ज होने के बाद दी है.

मां के गांव जाने के बाद पिता बना हैवान!

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी मां करीब 15 दिन पहले बिहार स्थित पैतृक गांव चली गई थी, जिसके बाद घर में अकेलेपन का फायदा उठाकर पिता ने उसका शोषण शुरू किया. लड़की के अनुसार, 31 जनवरी और 1 फरवरी की रात उसके पिता ने घर में उसके साथ जबरन रेप किया. उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसे धमकाकर चुप रहने को मजबूर किया और किसी को भी बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी. लड़की ने अपने बयान में पुलिस को ये भी बताया कि उसका पिता अपनी मां के साथ भी कई बार जबरन ऐसी हरकत करता था.

छोटे भाई-बहनों की सुरक्षा को लेकर सामने आई लड़की

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, पीड़िता ने बयान में कहा कि पिछले 10 से 15 दिनों के भीतर उसके साथ चार से पांच बार इसी तरह की घटनाएं हुईं. बच्ची ने यह भी बताया कि वह अपने छोटे भाई-बहनों की सुरक्षा को लेकर डरी हुई थी, इसलिए हिम्मत जुटाकर सामने आई. पुलिस ने शिकायत मिलते ही विशेष टीम का गठन किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की.