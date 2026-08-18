Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में पानी का पुराना बिल है तो काम की खबर, सरचार्ज पर 100% छूट की मियाद बढ़ी

दिल्ली में पानी का पुराना बिल है तो काम की खबर, सरचार्ज पर 100% छूट की मियाद बढ़ी

Delhi News: इस योजना में राहत पानी के मूल बकाये पर नहीं, बल्कि लेट पेमेंट सरचार्ज पर दी जा रही है. यानी जिन मामलों में योजना की शर्तें लागू होती हैं, वहां सरचार्ज की पूरी राशि माफ हो सकती है

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 18 Aug 2026 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में पानी का बिल लंबे समय से बकाया है तो उसे चुकाने का यह मौका हाथ से न जाने दें. दिल्ली जल बोर्ड ने पुराने बकाया बिलों पर लगने वाले लेट पेमेंट सरचार्ज से राहत देने वाली योजना की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है. अब उपभोक्ता 31 मार्च 2027 तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और पात्र मामलों में लेट पेमेंट सरचार्ज की पूरी राशि माफ हो सकती है.

कई उपभोक्ताओं के लिए परेशानी सिर्फ पानी के मूल बिल की रकम नहीं है, बल्कि भुगतान में देरी के बाद उस पर जुड़ता गया सरचार्ज भी है. समय के साथ यही अतिरिक्त राशि बकाये को और बड़ा कर देती है. ऐसे उपभोक्ताओं के लिए सरकार की ओर से दी गई छूट पुराने खाते को कम अतिरिक्त बोझ के साथ निपटाने का अवसर देती है.

100 प्रतिशत छूट का मतलब समझिए

इस योजना में राहत पानी के मूल बकाये पर नहीं, बल्कि लेट पेमेंट सरचार्ज पर दी जा रही है. यानी जिन मामलों में योजना की शर्तें लागू होती हैं, वहां सरचार्ज की पूरी राशि माफ हो सकती है. इससे उपभोक्ता को अपने लंबित पानी के बिल का भुगतान करते समय अतिरिक्त शुल्क के बोझ से राहत मिल सकती है.

पहले मौका छूट गया तो अब दोबारा अवसर

सरकार की ओर से यह योजना पहले भी लाई जा चुकी है. बावजूद इसके कई बकायेदार उपभोक्ता तय अवधि में भुगतान कर योजना का फायदा नहीं उठा सके. समय-सीमा बढ़ाए जाने के बाद ऐसे लोगों के पास अब एक और मौका है कि वे पुराने बकाये का भुगतान कर लंबे समय से लंबित सरचार्ज से निजात पाएं. सरकार ने योजना की नई अंतिम तारीख 31 मार्च 2027 तय की है.

मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने एक्स पर साझा की ये अहम जानकारी

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए योजना की अवधि बढ़ाए जाने की जानकारी दी. सरकार का मकसद बकाया पानी के बिलों का भुगतान बढ़ाना और उपभोक्ताओं को लंबे समय से जमा अतिरिक्त सरचार्ज के बोझ से राहत देना है.

उपभोक्ता निर्धारित प्रक्रिया के तहत बकाया राशि का भुगतान कर सरचार्ज पर उपलब्ध 100 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं. इस सुविधा की अंतिम तारीख 31 मार्च 2027 है.

 

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में पानी का पुराना बिल है तो काम की खबर, सरचार्ज पर 100% छूट की मियाद बढ़ी
दिल्ली में पानी का पुराना बिल है तो काम की खबर, सरचार्ज पर 100% छूट की मियाद बढ़ी
दिल्ली NCR
पत्नी की गंभीर बीमारी पर ड्रग्स केस के आरोपी रितिक बजाज को राहत, मिली अंतरिम जमानत
पत्नी की गंभीर बीमारी पर ड्रग्स केस के आरोपी रितिक बजाज को राहत, मिली अंतरिम जमानत
दिल्ली NCR
दिल्ली में 5 दिन तक सड़ता रहा पिता का शव, पुलिस के समझाने पर पहुंचे बेटे
दिल्ली में 5 दिन तक सड़ता रहा पिता का शव, पुलिस के समझाने पर पहुंचे बेटे
दिल्ली NCR
बुराड़ी में हजारों लोग सड़क पर क्यों उतरे? पुलिस की बैरिकेडिंग के बाद हुआ ऐसा
बुराड़ी में हजारों लोग सड़क पर क्यों उतरे? पुलिस की बैरिकेडिंग के बाद हुआ ऐसा
Advertisement

वीडियोज

Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सूर्यकांत TISS के कार्यक्रम में नहीं होंगे चीफ गेस्ट, अंत में बदला फैसला
सूर्यकांत TISS के कार्यक्रम में नहीं होंगे चीफ गेस्ट, अंत में बदला फैसला
बिहार
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
क्रिकेट
बांग्लादेश से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बदला स्क्वाड, 3 साल बाद स्टार खिलाड़ी की वापसी
बांग्लादेश से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बदला स्क्वाड, 3 साल बाद स्टार खिलाड़ी की वापसी
इंडिया
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
ट्रेंडिंग
हार्ट अटैक के बाद भी ICU में फोन चलाता दिखा ये क्रिकेटर, यूजर्स ने लिए मजे
हार्ट अटैक के बाद भी ICU में फोन चलाता दिखा ये क्रिकेटर, यूजर्स ने लिए मजे
Home Tips
Tomato Storage Tips: क्या आपके टमाटर भी सड़ जाते हैं जल्दी? जानें 15 दिन फ्रेश रखने की ट्रिक
क्या आपके टमाटर भी सड़ जाते हैं जल्दी? जानें 15 दिन फ्रेश रखने की ट्रिक
ABP NEWS
भगत सिंह को सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया, वीडियो वायरल हुआ।
भगत सिंह को सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
एक युवक बस के नीचे आने से बाल-बाल बचा।
एक युवक बस के नीचे आने से बाल-बाल बचा।
ABP NEWS
जाली के पार साहसी छलांग, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई।
जाली के पार साहसी छलांग, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई।
ABP NEWS
ओवैसी के ट्वीट में मौजूद वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह एक सिक्योरिटी टेस्ट था।
ओवैसी के ट्वीट में मौजूद वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह एक सिक्योरिटी टेस्ट था।
ABP NEWS
आपने पहले ऐसा दमदार पुलिस अफ़सर नहीं देखा होगा!
आपने पहले ऐसा दमदार पुलिस अफ़सर नहीं देखा होगा!
Embed widget