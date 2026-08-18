दिल्ली में पानी का पुराना बिल है तो काम की खबर, सरचार्ज पर 100% छूट की मियाद बढ़ी

दिल्ली में पानी का बिल लंबे समय से बकाया है तो उसे चुकाने का यह मौका हाथ से न जाने दें. दिल्ली जल बोर्ड ने पुराने बकाया बिलों पर लगने वाले लेट पेमेंट सरचार्ज से राहत देने वाली योजना की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है. अब उपभोक्ता 31 मार्च 2027 तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और पात्र मामलों में लेट पेमेंट सरचार्ज की पूरी राशि माफ हो सकती है.

कई उपभोक्ताओं के लिए परेशानी सिर्फ पानी के मूल बिल की रकम नहीं है, बल्कि भुगतान में देरी के बाद उस पर जुड़ता गया सरचार्ज भी है. समय के साथ यही अतिरिक्त राशि बकाये को और बड़ा कर देती है. ऐसे उपभोक्ताओं के लिए सरकार की ओर से दी गई छूट पुराने खाते को कम अतिरिक्त बोझ के साथ निपटाने का अवसर देती है.

100 प्रतिशत छूट का मतलब समझिए

इस योजना में राहत पानी के मूल बकाये पर नहीं, बल्कि लेट पेमेंट सरचार्ज पर दी जा रही है. यानी जिन मामलों में योजना की शर्तें लागू होती हैं, वहां सरचार्ज की पूरी राशि माफ हो सकती है. इससे उपभोक्ता को अपने लंबित पानी के बिल का भुगतान करते समय अतिरिक्त शुल्क के बोझ से राहत मिल सकती है.

पहले मौका छूट गया तो अब दोबारा अवसर

सरकार की ओर से यह योजना पहले भी लाई जा चुकी है. बावजूद इसके कई बकायेदार उपभोक्ता तय अवधि में भुगतान कर योजना का फायदा नहीं उठा सके. समय-सीमा बढ़ाए जाने के बाद ऐसे लोगों के पास अब एक और मौका है कि वे पुराने बकाये का भुगतान कर लंबे समय से लंबित सरचार्ज से निजात पाएं. सरकार ने योजना की नई अंतिम तारीख 31 मार्च 2027 तय की है.

मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने एक्स पर साझा की ये अहम जानकारी

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए योजना की अवधि बढ़ाए जाने की जानकारी दी. सरकार का मकसद बकाया पानी के बिलों का भुगतान बढ़ाना और उपभोक्ताओं को लंबे समय से जमा अतिरिक्त सरचार्ज के बोझ से राहत देना है.

उपभोक्ता निर्धारित प्रक्रिया के तहत बकाया राशि का भुगतान कर सरचार्ज पर उपलब्ध 100 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं. इस सुविधा की अंतिम तारीख 31 मार्च 2027 है.