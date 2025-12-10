गोवा हादसे के बाद दिल्ली में अलर्ट, CM रेखा गुप्ता ने फायर सेफ्टी पर दिया बड़ा आदेश

गोवा के रोमियो लेन रेस्टोरेंट में हाल ही में हुए दर्दनाक हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने शहर में फायर सेफ्टी को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को फायर विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ आपात बैठक बुलाई. बैठक का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि राजधानी में ऐसी कोई लापरवाही न हो, जिससे गोवा जैसे हादसे की स्थिति दोबारा पैदा हो सके.

गृहमंत्री का बयान और समीक्षा प्रक्रिया

बैठक के बाद दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने बताया कि गोवा की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है. वहां आग लगने से भारी नुकसान हुआ और कई लोगों की जान भी गई. इसलिए दिल्ली सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए फायर विभाग की पूरे सिस्टम की समीक्षा करने का फैसला किया है.

उन्होंने कहा कि सरकार अब फायर सेफ्टी से जुड़े लाइसेंस सिस्टम की गहराई से जांच कर रही है और इसे पूरी तरह पारदर्शी और आसान बनाने पर काम कर रही है, ताकि लोग खुद आगे बढ़कर नियमों का पालन कर सकें. अब किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी.

फायर विभाग की निगरानी और जांच

उन्होंने बताया कि फायर विभाग की टीमें अब ग्राउंड पर जाकर वास्तविक स्थिति की जांच करेंगी, कि रेस्तरां, बार, कैफ़े, होटल, दुकानों और अन्य कमर्शियल बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी से जुड़े जरूरी उपकरण—जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी गेट, पानी की व्यवस्था, अलार्म सिस्टम मौजूद हैं या नहीं. इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि जिन संस्थानों को लाइसेंस दिया गया है, क्या वे उन शर्तों का पालन कर रहे हैं. बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृहमंत्री आशीष सूद और फायर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

दिल्ली में सुरक्षा को लेकर नई पहल

गोवा के रोमियो लेन रेस्टोरेंट में कुछ दिन पहले बड़ा हादसा हुआ था. बताया जाता है कि वहां आग फैलने के बाद हालात बेकाबू हो गई थी और कई लोग मौत भी हुई इसके अलावा कई लोग आग में झुलसे भी. इस घटना ने रेस्टोरेंट और पब्स में सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. देशभर में इस दुर्घटना के बाद कई राज्यों ने अपने-अपने शहरों में फायर नियमों की समीक्षा शुरू भी कर दी है.

दिल्ली में भी हाल के वर्षों में कई बार शॉर्ट सर्किट, गैस लीक या ओवरलोडिंग के कारण बड़े हादसे हुए हैं- चांदनी चौक, मुंडका और किराड़ी जैसे इलाकों में आग लगने की घटनाएं शहर के लोगों के मन में आज भी ताज़ा हैं. इसी को देखते हुए सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली में अब फायर सुरक्षा से जुड़ी प्रणाली को पूरी तरह कड़ा किया जाएगा, ताकि किसी भी कीमत पर लोगों की जान को खतरा न हो.