दिल्ली में सस्ती सब्जियां तो किसानों पर भारी मार, प्याज-टमाटर के दाम गिरे, अन्नदाता परेशान
Onion-Tomato Price: दिल्ली के खुदरा बाजारों में पिछले करीब तीन महीनों से प्याज की कीमतें नियंत्रण में बनी हुई हैं. मौजूदा समय में प्याज 25 से 30 रुपये प्रति किलो के दायरे में बिक रही है.
खाड़ी देशों में युद्ध के हालातों के बीच पैदा हुए गैस और तेल के संकट के बीच, राजधानी दिल्ली में इन दिनों रसोई का बजट थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन खेतों में मेहनत करने वाले किसानों के माथे पर शिकन गहरी हो गई है. बाजार में प्याज और टमाटर के दाम लगातार नीचे आ रहे हैं, जिससे आम आदमी को राहत मिल रही है, जबकि किसानों को अपनी उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है.
दिल्ली के खुदरा बाजारों में पिछले करीब तीन महीनों से प्याज की कीमतें नियंत्रण में बनी हुई हैं. मौजूदा समय में प्याज 25 से 30 रुपये प्रति किलो के दायरे में बिक रही है. वहीं, थोक बाजार यानी आजादपुर मंडी में इसकी कीमत और भी कम होकर 8 से 18 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. कीमतों में इस गिरावट ने ग्राहकों को राहत जरूर दी है, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसके असर दूरगामी हो सकते हैं.
खेत से मंडी तक कीमतों का अंतर
प्याज की बढ़ती सप्लाई का फायदा सीधे उपभोक्ताओं को मिल रहा है, लेकिन किसानों की स्थिति कमजोर होती जा रही है. व्यापारियों के अनुसार, मंडी में जहां प्याज 8 से 18 रुपये किलो बिक रही है, वहीं किसानों को खेतों पर सिर्फ 3 से 5 रुपये प्रति किलो का ही भाव मिल पा रहा है. लागत और मेहनत के मुकाबले यह कीमत बेहद कम है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.
टमाटर की भी वही कहानी
प्याज की तरह टमाटर के दाम भी इन दिनों नियंत्रण में हैं. दिल्ली में टमाटर 25 से 30 रुपये प्रति किलो के आसपास बिक रहा है. अच्छी पैदावार और पर्याप्त आपूर्ति के चलते कीमतों में नरमी बनी हुई है. हालांकि, यह स्थिति किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि अधिक उत्पादन के बावजूद उन्हें बेहतर दाम नहीं मिल पा रहे हैं.
मंडियों में बढ़ी आवक और कमजोर मांग ने गिराए दाम
व्यापारियों का कहना है कि बाजार में आपूर्ति बढ़ने और मांग अपेक्षाकृत कम रहने से कीमतों पर दबाव बना हुआ है. आजादपुर मंडी में रोजाना बड़ी मात्रा में प्याज और टमाटर पहुंच रहे हैं. पहले जहां नवरात्रि के दौरान आवक थोड़ी कम हुई थी, अब फिर से तेजी आ गई है और रोजाना 40 से 50 गाड़ियां प्याज की मंडी में पहुंच रही हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों से लगातार आ रही खेप ने बाजार में संतुलन बिगाड़ दिया है, जिससे कीमतों में गिरावट जारी है.
मौजूदा हालात अगर लंबे समय तक बने रहते हैं, तो किसानों के लिए यह आर्थिक संकट का कारण बन सकता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सप्लाई और डिमांड के बीच संतुलन नहीं बना, तो आने वाले समय में खेती से जुड़ी आय पर गहरा असर पड़ सकता है.
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Source: IOCL